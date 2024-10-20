Главнокомандующий планирует крупнейшее вооружение НАТО

По словам американского генерала Каволи, "Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы", потому что все чаще взаимодействует с такими странами, как Китай и Северная Корея.

Российские вооруженные силы выйдут из войны в Украине более сильными, чем являются на текущий момент. Такую оценку дал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel , которое журнал опубликовал в воскресенье, 20 октября.

"Россия, правда, понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, - заявил Каволи. - Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны".

"Так что у нас будет противник с реальными возможностями, численностью и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, способных противостоять ему", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что сегодня десятки тысяч военнослужащих государств - членов НАТО находятся в состоянии готовности и в случае необходимости могут быть развернуты всего за несколько дней. "Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы", - сказал он, анонсировав далекоидущие преобразования и вооружение альянса.

"Речь идет о совершенно новой динамике"

По оценкам Каволи, речь идет о "совершенно новой динамике". "Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы", потому что все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея, заявил он.

НАТО должна обладать большими возможностями, чем РФ, уверены в альянсе. "Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из оборонных планов. Когда я говорю "быстро", я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем их сдерживать", - указал верховный главнокомандующий.

Он отметил, что на фоне войны в Украине в альянсе сложились "беспрецедентное политическое единство, удивительная сплоченность". "Только благодаря этой решимости мы смогли разработать эти новые планы обороны в столь короткие сроки и получить их политическое одобрение", - пояснил Каволи.

"Русские полагаются на внушительные цифры, я же верю в выдающееся качество наших войск", - резюмировал американский генерал.

Генинспектор бундесвера: РФ потеряла 600 000 солдат

В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) отметил в интервью Der Spiegel, что с начала агрессивной войны Россия потеряла около 600 000 солдат. "За два с половиной года войны Россия потеряла вдвое больше солдат, чем служит в бундесвере. Я с трудом могу себе это представить", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что альянс намерен увеличить число боеспособных бригад с 82 до 131, численностью по 5 тыс. человек в каждой новой, и в пять раз нарастить число наземных подразделений противовоздушной обороны.