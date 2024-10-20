  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГлобальные темы

Главнокомандующий планирует крупнейшее вооружение НАТО

Екатерина Венкина
20 октября 2024 г.

По словам американского генерала Каволи, "Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы", потому что все чаще взаимодействует с такими странами, как Китай и Северная Корея.

https://p.dw.com/p/4m0FZ
Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи (фото из архива)
Кристофер Каволи (фото из архива)Фото: Dursun Aydemir/Anadolu/picture alliance

Российские вооруженные силы выйдут из войны в Украине более сильными, чем являются на текущий момент. Такую оценку дал верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи в интервью Der Spiegel, которое журнал опубликовал в воскресенье, 20 октября.

"Россия, правда, понесла потери в Украине, довольно тяжелые потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, извлеченные из этой войны. В конце украинской войны, какой бы он ни был, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня, - заявил Каволи. - Эти силы будут находиться у границы нашего альянса. И командовать ими будут те же люди, которые уже сегодня видят в нас противника, а потом будут очень обозлены из-за хода войны".

"Так что у нас будет противник с реальными возможностями, численностью и четкими намерениями. Вот почему мы должны быть готовы и нуждаемся в вооруженных силах, способных противостоять ему", - подчеркнул генерал.

Он добавил, что сегодня десятки тысяч военнослужащих государств - членов НАТО находятся в состоянии готовности и в случае необходимости могут быть развернуты всего за несколько дней.  "Это большой прогресс, но нам предстоит еще много работы", - сказал он, анонсировав далекоидущие преобразования и вооружение альянса. 

"Речь идет о совершенно новой динамике"

По оценкам Каволи, речь идет о "совершенно новой динамике". "Россия представляет собой постоянную угрозу для альянса и безопасности всей Европы", потому что все чаще вступает в сговор с такими игроками, как Китай и Северная Корея, заявил он.

НАТО должна обладать большими возможностями, чем РФ, уверены в альянсе. "Поэтому мы должны быстро выполнять требования, вытекающие из оборонных планов. Когда я говорю "быстро", я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских. Только так мы сможем их сдерживать", - указал верховный главнокомандующий.

Он отметил, что на фоне войны в Украине в альянсе сложились "беспрецедентное политическое единство, удивительная сплоченность". "Только благодаря этой решимости мы смогли разработать эти новые планы обороны в столь короткие сроки и получить их политическое одобрение", - пояснил Каволи.

"Русские полагаются на внушительные цифры, я же верю в выдающееся качество наших войск", - резюмировал американский генерал.

Генинспектор бундесвера: РФ потеряла 600 000 солдат

В свою очередь генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ (бундесвера) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) отметил в интервью Der Spiegel, что с начала агрессивной войны Россия потеряла около 600 000 солдат. "За два с половиной года войны Россия потеряла вдвое больше солдат, чем служит в бундесвере. Я с трудом могу себе это представить", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что альянс намерен увеличить число боеспособных бригад с 82 до 131, численностью по 5 тыс. человек в каждой новой, и в пять раз нарастить число наземных подразделений противовоздушной обороны.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Инфографика: новые соединения НАТО и России

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW.
Политика25 ноября 2016 г.10 фото
external

Украину готовы пригласить в НАТО? Удар по Петербургу - сотни домов без света. DW Новости 19.10.2024

Украину готовы пригласить в НАТО? Удар по Петербургу - сотни домов без света. DW Новости 19.10.2024

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против того, чтобы Украина в скором времени вступила в НАТО.  А вот, например, во Франции вступление Украины в альянс допускают. Как заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в Киеве, Париж готов пригласить Украину в НАТО, но переговоры по этому вопросу будут продолжены. Ранее СМИ сообщали о том, что некоторые союзники Украины поддержали идею о ее приглашении.
19 октября 2024 г.30:01 мин.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, 17 октября 2024 года

"План победы": удалось ли Зеленскому убедить Запад

"План победы": удалось ли Зеленскому убедить Запад

Владимир Зеленский представил "план победы" в Брюсселе. Какое впечатление он произвел на НАТО и ЕС и стоит ли ожидать существенных изменений в стратегии поддержки, которую Запад оказывает Украине?
Конфликты18 октября 2024 г.
Показать еще