ФРГ создает план обороны страны на фоне войны РФ с Украиной

Германия строит планы по усилению своей обороноспособности, например, на случай агрессии России против НАТО. DW рассказывает о последних изменениях в концепции обороны ФРГ.

"Амбициозно короткие сроки" или "медленно, но основательно": разные оценки дают обозреватели тому, что разработка оперативного плана по обороне Германии (сокращенно OPLAN или OPLAN DEU) должна занять не больше года. Старт подготовки этого стратегического документа в несколько сотен страниц на случай угроз безопасности страны был дан в марте 2023 года, а к 31 марта 2024 года бундесвер должен представить итоговый вариант концепции.

Начиная с середины января, все больше деталей секретного плана, вызвавшего резкую реакцию в Кремле, появляются в прессе, давая в итоге достаточно ясное представление о том, к чему и как будет готовиться Берлин, чтобы противостоять внешним угрозам.

Первый план по безопасности за тридцать с лишним лет

Все обозреватели отмечают, что OPLAN - исторически рубежный документ (так же, как и впервые принятая в июне 2023 года национальная стратегия безопасности ФРГ) уже потому, что это вообще первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ от военных нападений за последние тридцать лет, то есть, со времен "холодной войны". Тогда Западная Германия была восточным флангом НАТО и имела в своем распоряжении полмиллиона военнослужащих, два миллиона резервистов и 4500 танков. Но сегодня общим местом являются высказывания о том, что нынешний бундесвер - лишь бледная тень былой мощи.

Андре Бодеман Фото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa

Правда, теперь ФРГ - это глубокий тыл Североатлантического альянса, и такая большая армия, как раньше, Берлину, вероятно, не понадобится. Андре Бодеман (André Bodemann) не ожидает танковых сражений на северогерманской низменности и надеется, что тут не случится никаких высадок российских десантников.

"Но наша критическая инфраструктура - порты, мосты, энергетические предприятия, они естественно находятся под угрозой диверсий, возможно, в том числе со стороны проникнувших спецназовцев", - цитирует газета Süddeutsche Zeitung Бодемана - генерал-лейтенанта, начальника штаба территориальной обороны бундесвера. И именно ему власти Германии поручили руководить составлением плана OPLAN DEU.

Место в тылу определяет и основную задачу бундесвера на случай нападения на одну из стран-членов НАТО: быть логистическим хабом, то есть наладить защищенные маршруты снабжения войск альянса через транспортные пути ФРГ, в то время как значительная часть собственно бундесвера в случае возникновения напряженности должна будет переместиться в зону конфликта.

"Еще не война, но уже давно не мир"

OPLAN, поясняет генерал Бодеман, необходим Германии уже сегодня, и не в виде теоретического мысленного эксперимента, потому что угрозы, по словам генерала, уже не за горизонтом. "Мы не в состоянии войны, но мы уже давно не в состоянии мира", - констатировал Бодеман 25 января на встрече, на которой представителями бундесвера, полиции, политиками регионального и федерального уровня обсуждалась промежуточная подготовку плана.

Гибридные атаки, такие как нарушения работы дата-центров, больниц и ведомственных учреждений, а также управления железными дорогами, по его словам, стали повседневностью. Так же как и агрессивные попытки шпионажа за элементами критической инфраструктуры Германии.

Самый известный акт диверсии за последнее время: подрыв газопровода "Северный поток", 29 сентября 2022 года Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP

Всего в плане бундесвера выделены четыре главных типа угроз для национальной безопасности ФРГ: дезинформация, посредством которой противник попытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ; кибератаки на энергетические, телекоммуникационные и другие критически важные компании; шпионаж и диверсии.

По мнению Бодемана, диверсии могут проводить как регулярные части спецназа другой страны, так и "нерегулярные подразделения, которые попытаются вывести что-либо из строя, чтобы тем самым затруднить или предотвратить развертывание войск". Впрочем, и военные удары, например, с применением баллистических ракет, включены в список возможных угроз, и Берлин работает над укреплением защиты от подобных атак, заверил генерал Бодеман.

Что должно быть сделано, или Помощь добровольцев

В прессу попали некоторые конкретные детали будущего плана по обеспечению безопасности ФРГ. В частности, бульварная газета Bild рассказала, что бундесвер должен будет получить поддержку со стороны частных компаний, например, в обеспечении топливом для военной техники. Предполагается, что немецкие власти заключат специальные договоры на подобный случай.

Следующая мера - массовый набор добровольцев в территориальную оборону для охраны инфраструктурных предприятий от актов саботажа. Называется даже общее число: до шести полков теробороны. Сейчас во всей Германию есть лишь 579 защитных бункеров, написала Bild, и план предполагает, что жителей Германии призовут самостоятельно строить для себя убежища.

ФРГ переходит к концепции "всеобщей обороны"

Андре Бодеман публично говорит о том, чего независимые специалисты по безопасности в ФРГ требуют давно: о необходимости сместить фокус внимания на создание всеобщей обороны страны, в которой участвует все общество - по образцу таких стран, как Швеция или Финляндия.

"Мы сможем выполнить наши задачи только при поддержке федеральных земель, ведомств и бизнеса", - это слова самого генерал-лейтенанта. Бундесвер, добавил он, внесет в оперативный план по обороне Германии только "военную составляющую".

Законодательство ФРГ в силу исторических причин, а именно, периода правления нацистов, на протяжении десятилетий не предоставляет бундесверу полномочий действовать внутри страны, кроме двух исключений - природных катастроф и крупных ЧП. Неудивительно, что штаб территориальной обороны в Германии был создан лишь в 2022 году - после масштабного вторжения России в Украину.

Однако создание штаба, а также расширение деятельности бундесвера внутри страны - это, судя по всему, юридически пока не оформленное изменение одного из базовых принципов функционирования немецкой армии, которое разработчики нового документа объясняют тем, что сегодня внешние угрозы переплетаются с внутренними.

Расчет на устрашение

Первые наброски плана обороны OPLAN DEU появились на сайте бундесвера еще в ноябре 2023 года и не привлекли особого общественного внимания. Совсем другое дело - публикации некоторых его деталей, вызвавшие куда больший резонанс, особенно на фоне другой недавней утечки, обнародованной той же газетой Bild: секретного документа Минобороны, в котором описывался возможный сценарий нападения России на территорию НАТО.

Готовый план обороны ФРГ после представления в конце марта 2024 года должен постоянно обновляться в зависимости от развития ситуации. Главная цель OPLAN, уточнил Андре Бодеман, - создать достаточно убедительное устрашение для потенциального противника. "Мы делаем что-то, чтобы в первую очередь не возникли ни конфликт, ни война", - заключил глава штаба территориальной обороны бундесвера в интервью общественно-правовой медиакомпании MDR.

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