Политики в ФРГ призвали усилить борьбу со шпионскими дронами

Сразу несколько политиков из правящей в Германии коалиции призвали Минобороны страны в кратчайшие сроки усилить борьбу с БПЛА, которые, предположительно, запускаются для ведения наблюдения за военными объектами в ФРГ. Беседы с политиками опубликовала в воскресенье, 7 января, газета Bild am Sonntag.

Так, эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber) указал на случаи с "регулярным" обнаружением неизвестных дронов у полигона Клитц в федеральной земле Саксония-Анхальт. БПЛА также видели у полигона в Бранденбурге, где украинские военные обучаются работе с танками Leopard, и на других объектах бундесвера.

Фабер отметил, что наблюдение за объектами является организованным и "явно указывает на Россию", хотя доказать это не удастся, пока не будут захвачены летательные аппараты или их операторы - до сих пор о таких случаях в ФРГ не сообщалось.

Коллега Фабера от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц (Andreas Schwarz) призвал бундесвер как можно быстрее решить вопрос со шпионскими дронами. "Не может быть такого, чтобы генеральный инспектор бундесвера признал, что существует массовая проблема с дронами, но потом в течение года ничего не происходит. Германия не должна позволять России шпионить за военными полигонами с помощью дронов", - заявил он.

По словам эксперта партии "зеленых" по вопросам обороны Себастиана Шефера (Sebastian Schäfer), в Германии на данный момент нет стратегии по борьбе с дронами, но "она нужна срочно".

БПЛА шпионят за полигонами бундесвера с начала обучения ВСУ

Случаи шпионажа за военными объектами в ФРГ на фоне помощи Германии ВСУ в войне России против Украины известны как минимум с конца лета 2022 года. По данным немецкой Службы военной контрразведки MAD, российские агенты следили за подготовкой украинцев вблизи города Идар-Оберштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, а также близ города Графенвёр в Баварии.

В конце сентября 2023 года несколько дронов были обнаружены у баварского полигона Вильдфлекен, где в тот момент украинские военные проходили обучение работе с немецкими гаубицами и бронетехникой. По данным СМИ, речь шла о как минимум 12 беспилотниках, находившихся в небе ночью. В связи с этим в регионе была проведена полицейская операция, но о задержаниях не сообщалось. Минобороны ФРГ не комментировало эти инциденты.

Россиян неоднократно задерживали с БПЛА в закрытых для полетов местах

Осенью 2022 года в странах ЕС неоднократно задерживали россиян, снимавших различные объекты при помощи фотоаппаратуры и беспилотников. В частности, волна подобных арестов прошла в Норвегии, где после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россиянам запретили использовать дроны в связи с угрозой безопасности.

Правоохранительные органы Норвегии среди прочих задерживали по подозрению в незаконной слежке бизнесмена Андрея Якунина - сына бывшего главы "Российских железных дорог" (РЖД) и доверенного лица президента РФ Владимира Путина. Он запускал дроны над Шпицбергеном. Однако адвокаты бизнесмена успешно обжаловали арест, сославшись на двойное гражданство Якунина-младшего: помимо российского паспорта у него есть подданство Великобритании.

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