В Норвегии снова задержан россиянин с дроном и камерой

Полиция Норвегии задержала уже второго за неделю гражданина России с дроном и фотоаппаратурой. 51-летнего мужчину заметили, когда он фотографировал аэропорт, сообщила в субботу, 15 октября, полиция города Тромсё на севере Норвегии.

Среди изъятых материалов были фотографии аэропорта в Киркенесе и норвежских военных вертолетов Bell. Россиянин признался в использовании беспилотника.

Тремя днями ранее на норвежской границе был задержан гражданин РФ, пытавшийся вывезти в Россию два дрона и носителями информации, на которых были сохранены несколько фотографий и видео, снятые в Норвегии. Он был арестован судом на две недели.

Беспилотники уже неоднократно были замечены на норвежских объектах энергетической инфраструктуры, в том числе возле морских нефтяных и газовых платформах. Сообщения об этом, а также взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море заставили Осло усилить меры безопасности.

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