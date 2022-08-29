Норвегия поможет Украине с газовым снабжением

На 187-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 29 августа (время московское).

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Российский военкор Роман Сапоньков заявил, что побывал в районе села Давыдов Брод на границе Херсонской и Николаевской областей, примерно в 100 километрах от Херсона. "Противник атакует и пробует нашу оборону на зуб... Похоже, что началось все серьезно. Где главное направление удара, пока не понятно", - написал он в своем Telegram-канале.

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По данным Минобороны России, ВСУ предприняли в понедельник "неудачную" попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Потери украинских сил в живой силе составляют более 560 человек, заявили в Москве.

Норвегия поможет Украине с закупкой газа

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Правительство Норвегии собирается помочь с обеспечением Украины газом в осенне-зимний период. "Война привела к тому, что Украина нуждается в немедленной внешней поддержке. Украина обратилась в Норвегию с просьбой взять на себя главную роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и предлагаем потратить 2 млрд крон (свыше 200 млн евро - Ред. ) на закупку украинцами газа осенью и зимой", - приводит пресс-служба правительства слова премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.

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Чехия получила 14 немецких танков Leopard 2 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffalo в качестве компенсации за поставленные в Украину танки Т-72 советской разработки. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) после встречи с главой чешского правительства Петром Фиалой в Праге. Это второй кольцевой обмен бронетехникой в поддержку ВСУ после аналогичного соглашения, которое Минобороны ФРГ заключило со Словакией.

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Вооруженные силы Украины начали наступление по ряду направлений на юге страны, подтвердила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Среди прочего, наступательные действия ведутся в Херсонской области. В то же время она призвала к информационной тишине. "То, что сейчас такой ажиотаж вызывают новости с фронта, это не правильно. В условиях гибридной войны, информационной войны нужно осознавать, что какие-либо действия, даже если они вдохновляют, должны провестись и иметь логическое завершение и только тогда они могут быть результативными", - заявила Гуменюк.

Рамштайн-5 пройдет в Германии

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Очередная встреча "доноров" военной помощи Украине в формате Рамштайн запланирована на 8 сентября. Как заявили в Пентагоне, она состоится в Германии и пройдет в очном формате. Глава Пентагона Ллойд Остин "пригласил министров обороны и высокопоставленных военных из всего мира для обсуждения текущего кризиса в Украине и различных проблем безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", – сказано в сообщении, размещенном пресс-службой командование Воздушных сил США в Европе.

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Российские войска вновь обстреляли жилые кварталы Николаева. Мэр города Александр Сенкевич написал в своем Telegram-канале, что есть попадания в жилые дома и учебные заведения. Известно о двух погибших и пятерых раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.

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На временно оккупированных территориях Украины работает около 65 тысяч украинских предприятий и фирм, что составляет примерно 5 процентов от общего количества юридических лиц в стране. Об этом свидетельствуют данные сервиса Опендатабот. Перемещение бизнеса в более безопасные регионы в Украине пока не обязательно, но если юридическое лицо остается на территории со статусами: временно оккупированные, находятся в окружении, на которых продолжаются активные боевые действия, то в отношении него могут быть применены определенные налоговые ограничения.

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Правительство Венгрии, в отличие от других стран ЕС, пытается увеличить поставки газа из России. "В ближайшие дни мы свяжемся с Газпромом", - заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Российский монополист с середины августа уже увеличил транзит в Венгрию, которая на 85 процентов зависит от газа из РФ, по газопроводу "Турецкий поток".

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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев подтвердил гибель экс-депутата украинского парламента Алексея Ковалева, который в начале войны перешел на сторону России и был "заместителем председателя" в незаконно созданном оккупантами "правительстве Херсонской области". Как отмечается в Telegram-канале "Правда Геращенко", украинские партизаны "не раз открыто заявляли, что Ковалев является их приоритетной мишенью". Согласно имеющейся информации, накануне поздним вечером в дом коллаборанта проникли неизвестные и нанесли Ковалеву и его супруге многочисленные ножевые ранения.

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Россия пытается помешать европейским странам страны заполнить свои хранилища достаточным количеством газа на зиму. Москва использует методы экономического терроризма, чтобы ослабить Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь по видеосвязи к участникам нефтегазовой конференции в Норвегии.

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Украина более не заинтересована в получении плана действий по членству в НАТО - только во вступлении в альянс. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее словам, анализ соответствия украинского сектора безопасности и обороны и других структур стандартам НАТО показал, что Украина де-факто уже внедрила очень много практик альянса. Кроме того, украинские военные сейчас приобретают уникальный опыт боевых действий, которого нет у военнослужащих союзников НАТО.

Хроника событий 29 августа 00.00 - 14.59 >>>

Хроника событий 28 августа 14.00 - 23.59 >>>

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