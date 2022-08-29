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Запорожская АЭСФото: Konstantin Mihalchevskiy/SNA/IMAGO
ПолитикаУкраина

G7 приветствовала инспекцию ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Сергей Ромашенко
8 мин. назад

Страны "семерки" призвали обеспечить инспекторам беспрепятственный доступ к атомной инфраструктуре станции. Они подчеркнули, что при инспекции важно уважать суверенитет Украины над ЗАЭС.

https://www.dw.com/ru/strany-g7-privetstvovali-inspekciu-zaporozskoj-aes-ekspertami-magate/a-62961148

Ведущие индустриальные страны Запада (страны "большой семерки" - G7) приветствовали запланированную поездку инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на находящуюся под контролем российских войск Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Эксперты G7 по ядерной безопасности в заявлении, обнародованном в понедельник, 29 августа, призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ безотлагательный и беспрепятственный доступ к атомной инфраструктуре ЗАЭС и возможность работать без вмешательства и давления.

В документе особо отмечается, что работа инспекторов должна осуществляться при соблюдении суверенитета Украины над ЗАЭС. Ранее возникли споры, через чью территорию инспекторы должны приехать на Запорожскую АЭС - через подконтрольную Украине или России. "Мы подчеркиваем, что ЗАЭС и производимая ею энергия принадлежат Украине, и любые попытки России отключить ее от украинской сети неприемлемы", - говорится в заявлении.

Российская оккупация ЗАЭС повышает риск аварии

В совместном заявлении стран G7, которые оказывают инспекции МАГАТЭ техническую и финансовую поддержку, также указывается, что российская оккупация ЗАЭС повышает риск атомной аварии и создает угрозу Украине, соседним государствам и всему мировому сообществу.

Запорожская атомная электростанция имеет шесть реакторов и является крупнейшей в Европе. Эта станция находится под контролем российских войск с марта. Территория ЗАЭС постоянно подвергается обстрелам. Россия и Украина возлагают ответственность за это друг на друга.

Эксперты МАГАТЭ, прибывающие на ЗАЭС уже на этой неделе, намерены лично ознакомиться с повреждениями и рисками для безопасности на станции, поскольку заявления России и Украины зачастую противоречивы.

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