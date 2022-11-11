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В Норвегии россиянина обвинили в запуске дронов над ШпицбергеномФото: Petra Schumacher/HAFEN-FOTOS/picture alliance
Правосудие и законНорвегия

В Норвегии предъявлено обвинение сыну Владимира Якунина

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Андрею Якунину вменяют в вину нарушение закона о санкциях, сообщает телекомпания NRK. По ее данным, с 3 августа по 6 сентября Якунин находился на Шпицбергене и запускал дроны.

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Прокуратура Норвегии предъявила обвинение российскому бизнесмену Андрею Якунину - сыну экс-главы "Российских железных дорог" (РЖД) и доверенного лица президента РФ Владимира Якунина. Якунину-младшему инкриминируют нарушение закона о санкциях, введенных против России, сообщила в пятницу, 11 ноября, телекомпания NRK.

По данным норвежской прокуратуры, Андрей Якунин с 3 августа по 6 сентября текущего года находился на архипелаге Шпицберген и неоднократно запускал в воздушном пространстве Норвегии беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Дело Андрея Якунина в Норвегии

Андрей Якунин был задержан 17 октября в Хаммерфесте в северной части Норвегии из-за запуска дронов над Шпицбергеном по подозрению в противозаконной слежке. Его адвокаты успешно обжаловали арест, сославшись на нечеткость в законодательстве, а также двойное гражданство их доверителя: у Якунина, помимо российского гражданства, имеется подданство Великобритании. После этого норвежская служба безопасности PST подала апелляцию, Андрея Якунина оставили под стражей. Его дрон и другие электронные устройства были конфискованы.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Норвегия запретила россиянам использовать беспилотники в ее воздушном пространстве, в том числе на Шпицбергене. Из-за запуска дронов и съемки, в частности, близ объектов энергетической инфраструктуры задержали несколько граждан РФ. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре из-за запусков БПЛА близ назвал недопустимым, что "иностранные спецслужбы осуществляют полеты дронов над аэропортами Норвегии".

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