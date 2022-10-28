Якунина оставили под стражей до решения Верховного суда

Сына экс-главы РЖД Андрея Якунина, задержанного в Норвегии за запуск дрона, после апелляции службы безопасности оставили под арестом до того, как дело рассмотрит Верховный суд.

Апелляционный суд после жалобы стороны обвинения изменил свое решение отпустить из-под ареста Андрея Якунина, которому вменяют незаконный запуск дрона в Норвегии. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила телекомпания TV2 .

Согласно постановлению, Якунин будет под стражей до того момента, когда его дело рассмотрит Верховный суд. Адвокат Бернт Хейберг намерен оспорить итоги апелляции. Поскольку суд согласился с защитой в том, что дроны не попадают под запрет на летательные аппараты, Хейберг считает, что для отсрочки освобождения Якунина нет оснований.

Задержание Андрея Якунина

Андрей Якунин, бизнесмен, сын Владимира Якунина - экс-главы РЖД и доверенного лица президента РФ, был задержан в Норвегии в середине октября за запуск беспилотника над архипелагом Шпицберген. Полиция заподозрила его в незаконной слежке. Адвокаты Якунина успешно обжаловали его арест, указав на нечеткость в законодательстве и двойное гражданство своего доверителя, к которому, как они указали, не должны применяться те же санкции, что и против остальных россиян. Служба безопасности (PST) подала апелляцию на это решение.

Вскоре после начала военного вторжения России в Украину норвежские власти запретили россиянам использовать летательные аппараты. Из-за запуска дронов и съемки в Норвегии задержали нескольких граждан РФ.

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