В Норвегии задержаны двое россиян по подозрению в слежке

Норвежская полиция задержала двоих россиян в провинции Нурланн. Их подозревают в незаконной фотосъемке военных объектов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает телекомпания TV2 .

По словам представителя полиции, граждан России задержали 22 октября, а 24-го заключат под стражу. Сами россияне настаивают, что находились в Норвегии как туристы. Расследовать дело будет служба безопасности полиции PST.

Задержания россиян в Норвегии

В последние недели в Норвегии задержали уже не менее девяти граждан РФ. Всем им вменяют нарушение санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину: незаконный запуск дронов и съемку засекреченных объектов. Четверых россиян после недельного ареста освободили. Остальные, по всей видимости, остаются под стражей, в том числе сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Норвежские власти временно приостановили обработку заявлений от граждан России, которые пытаются получить убежище.

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