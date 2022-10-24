Норвежский солдат на наблюдательном пункте в Киркенесе смотрит на границу с Россией, 24 февраля 2022 годаФото: Annika Byrde/NTB/AP/picture alliance
ОбществоНорвегия
В Норвегии задержаны двое россиян по подозрению в слежке
Анна Мельникова
32 мин. назад
Полиция подозревает задержанных в Норвегии граждан России в незаконной съемке военных объектов.
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Норвежская полиция задержала двоих россиян в провинции Нурланн. Их подозревают в незаконной фотосъемке военных объектов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает телекомпания TV2.
По словам представителя полиции, граждан России задержали 22 октября, а 24-го заключат под стражу. Сами россияне настаивают, что находились в Норвегии как туристы. Расследовать дело будет служба безопасности полиции PST.