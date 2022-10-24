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Норвежский солдат на наблюдательном пункте в Киркенесе смотрит на границу с Россией, 24 февраля 2022 годаФото: Annika Byrde/NTB/AP/picture alliance
ОбществоНорвегия

В Норвегии задержаны двое россиян по подозрению в слежке

Анна Мельникова
32 мин. назад

Полиция подозревает задержанных в Норвегии граждан России в незаконной съемке военных объектов.

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Норвежская полиция задержала двоих россиян в провинции Нурланн. Их подозревают в незаконной фотосъемке военных объектов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает телекомпания TV2

По словам представителя полиции, граждан России задержали 22 октября, а 24-го заключат под стражу. Сами россияне настаивают, что находились в Норвегии как туристы. Расследовать дело будет служба безопасности полиции PST. 

Задержания россиян в Норвегии

В последние недели в Норвегии задержали уже не менее девяти граждан РФ. Всем им вменяют нарушение санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину: незаконный запуск дронов и съемку засекреченных объектов. Четверых россиян после недельного ареста освободили. Остальные, по всей видимости, остаются под стражей, в том числе сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Норвежские власти временно приостановили обработку заявлений от граждан России, которые пытаются получить убежище.

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