В Норвегии арестован сын друга Владимира Путина

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей арестован из-за полета беспилотника над островом Шпицберген. За последние дни это уже седьмой случай ареста россиян в Норвегии за незаконные запуски БПЛА.

В Норвегии за незаконный запуск беспилотника над Шпицбергеном арестован Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД и одного из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина - Владимира Якунина. Андрей Якунин задержан 17 октября в Хаммерфесте в северной части Норвегии, сообщила норвежская полиция в среду, 19 октября.

Российско-британский гражданин признал, что незаконно управлял беспилотником над архипелагом Шпицберген. Якунин находится в следственном изоляторе, его дроны и другие электронные устройства конфискованы, отметили в полиции.

За аналогичные нарушения арестованы уже семь россиян

За последние дни это уже седьмой арест российских граждан за незаконный запуск БПЛА и незаконную фотосъемку в Норвегии, которая на фоне сокращения зависимости Европы от российского газа из-за войны РФ против Украины стала важнейшим поставщиком газа в ЕС.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в связи с новыми полетами БПЛА близ норвежских аэропортов назвал недопустимым то, что "иностранные спецслужбы осуществляют полеты дронов над аэропортами Норвегии". Россияне не имеют право запускать беспилотники над Норвегией, подчеркнул он.

За несколько часов до этого полет дрона вблизи аэропорта Бергена в западном части Норвегии на короткое время привел к приостановке воздушного сообщения. В Норвегии в последнее время неоднократно фиксировались полеты БПЛА в районе объектов энергетической инфраструктуры Норвегии, в том числе в районе платформ для добычи газа.

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