Саммит ЕС попытается договориться о потолке цен на газ

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считается сдержанным проевропейским политиком. Однако накануне саммита ЕС, который открывается 20 октября в Брюсселе, он показал себя совсем с другой стороны. "На этой неделе должны быть приняты решения. Речь идет о том, играет ЕС какую-либо роль в борьбе с энергетическим и экономическим кризисом, вызванным российской агрессией против Украины, или нет", - заявил политик в бельгийском парламенте.

По его словам, время для оправданий вышло. "Если Евросоюз хочет ограничить цены на энергию, защитить компании и домохозяйства от энергетической войны, то он должен действовать незамедлительно", - заявил де Кроо. Премьер Бельгии, как и примерно половина стран ЕС, поддерживают идею установления потолка цен на газ, который закупается европейскими компаниями на мировом рынке. Правительства поддерживают это предложение еще и потому, что его можно быстро ввести, и оно ничего не стоит странам.

Потолка цен на импортируемый в ЕС газ не будет

Другая половина стран Евросоюза, в том числе Германия, относятся скептически к этой идее, опасаясь, что потолок цен на газ приведет к нарушению поставок, поскольку импортеры откажутся продавать его в Европу. Еврокомиссия также выступает против введения потолка цен на газ. Вместо этого ее глава Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила ряд мер по регулированию газового рынка.

Не полностью отвергнута пока модель ограничения цен на газ, действующая в Испании и Португалии. В этих странах потребители электроэнергии, произведенной с помощью природного газа, платят за нее фиксированную низкую цену. А разницу между ней и реальной ценой на газ на мировом рынке компенсирует энергетическим компаниям государство. "Стоит подумать о том, чтобы использовать эту модель во всем ЕС", - заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 19 октября, выступая в Европарламенте.

"Двойной удар" Шольца

В Германии с марта 2023 года может быть введена другая модель - ограничение максимальной цены на газ, который используют частные потребители и предприятия для отопления помещений, а также для выработки электроэнергии. По мнению экспертов, эта модель очень затратная, поэтому правительство ФРГ намерено в ближайшие два года взять 200 млрд евро кредитов для ее финансирования. План германского канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), который он назвал "двойным ударом", вызвал критику в менее богатых странах Евросоюза, которые опасаются, что он приведет к нарушению условий конкуренции в Европе.

Они требуют создания общеевропейского фонда, финансируемого из бюджета ЕС, для компенсации высоких расходов на энергию, как в случае с фондом борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Это вряд ли произойдет, утверждает эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Филипп Лаусберг. "Очень сложно финансировать потолок цен на газ на общеевропейском уровне. Особенно богатые страны, как Германия, не испытывают энтузиазма выделять ЕС еще больше денег", - сказал он в интервью DW.

На прошлом неформальном саммите ЕС в Праге канцлер Шольц высказался против паушального ограничения цен на газ в Евросоюзе, как и отверг критику в адрес своего плана, указав на то, что все страны ЕС приняли национальные программы помощи в борьбе с энергетическим кризисом. И он прав: Франция, Италия, Испания, Нидерланды и ряд других стран выделили десятки миллиардов евро на поддержку граждан и компаний. Менее богатые страны, как Латвия и Румыния, оказались в этом вопросе намного скромнее. Бельгийский премьер де Кроо признал, что Евросоюзу выгодно, чтобы Германия спасла собственную экономику от краха - крупнейшую на континенте и тесно переплетенную с большинством стран Европы. Кроме того, ФРГ является крупнейшим плательщиком в бюджет ЕС.

Предложение экономии и совместных закупок газа

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: Olivier Hoslet/Pool/EPA/AP/picture alliance

Чтобы избежать нового спора, как в Праге, глава Евросовета Шарль Мишель, который будет председательствовать на саммите, хотел бы обсуждать новые предложения Еврокомиссии. Самым главным, по его мнению, является экономия энергоресурсов. На втором месте - совместные закупки газа европейскими компаниями: 15 процентов газа, закачиваемого в подземные хранилища в ЕС, предлагается закупать совместно по минимально возможной цене. Кроме того, странам Евросоюза предлагается взять на себя обязательство - снабжать газом друг друга, если у одной из них возникнет дефицит.

Нужно укреплять европейскую солидарность, написал Мишель в приглашении на саммит. Для поддержки менее благополучных стран ЕС Еврокомиссия предлагает взять 40 млрд евро из фондов регионального развития ЕС и использовать их для компенсации высоких цен на энергию. Предлагается также привлечь не входящие в ЕС балканские страны и кандидатов на вступление в Евросоюз Молдову и Украину к программе совместной закупки газа и взаимных поставок голубого топлива для покрытия его дефицита в одной из стран.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на саммите внесет на рассмотрение участников новую формулу для вычисления справедливой цены на сжиженный газ. Она может дополнить или заменить собой механизм по ограничению слишком высоких цен на бирже TTF с динамическим лимитом стоимости газа, действующий для голубого топлива, поступавшего по газопроводам. В теории это хорошая идея, которую будет очень трудно реализовать на практике, считает Филипп Лаусберг. "Когда вводишь новый механизм, нужно, чтобы участники рынка захотели его использовать, хотя он новый и еще не внушает доверия. На это уйдет время и нужны стимулы", - сказал он. По мнению эксперта, при этом нет гарантии, что в результате цены понизятся.

Санкции против Ирана за поставки БПЛА России

В отличие от проблем энергетического рынка, у стран ЕС больше единства в вопросе, как быть с Ираном. Главы государств и правительств на саммите в Брюсселе скорее всего договорятся о новых санкциях в отношении иранского режима за поставки России ударных БПЛА.

Российская армия активно использует иранские дроны для ударов по объектам критической инфраструктуры и обстрелов городов в Украине, что в прошедшие недели вызвало возмущение в Евросоюзе. Как заявили в Брюсселе, у Еврокомиссии есть достаточно доказательств того, что используемые против Украины дроны действительно произведены в Иране. Иран и Россия до сих пор категорически отвергают поставки БПЛА Москве.

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