Четверо задержанных в Норвегии россиян отпущены на свободу

Трое мужчин и женщина были арестованы в Норвегии на семь суток из-за фотосъемки. Снимков секретных объектов у них не обнаружили.

Четверо россиян, арестованных по подозрению в съемке засекреченных объектов в Норвегии, отпущены на свободу. Об этом сообщили в пятницу, 21 октября, телекомпании NRK и TV2 , ссылаясь на пресс-релиз полиции.

Троих мужчин и женщину задержали 11 октября в Мушёэне. Во время досмотра их машины полицейские обнаружили большое количество фотоаппаратуры и готовые снимки. Россияне настаивали на том, что приехали в Норвегию как туристы и фотографировали северное сияние. Окружной суд района Хельгеланд 14 октября отправил их под стражу на семь суток.

На время ареста у россиян изъяли технику, в том числе компьютеры и телефоны. По словам сотрудника полиции Гауте Ридмарка, фотографий охраняемых объектов у них не обнаружили, и аппаратуру вернут владельцам.

Тем не менее, дело, возбужденное против всех четверых, не прекращено, его передали норвежской службе внутренней безопасности (PST), которая проведет расследование с учетом других подобных инцидентов. Из-за незаконной фото- и видеосъемки, а также запуска дронов в Норвегии были задержаны не менее семи россиян, в том числе Андрей Якунин, сын доверенного лица президента РФ Владимира Путина. Якунину вменяют в вину использование беспилотника над архипелагом Шпицберген. Тем временем норвежское иммиграционное управление (UDI) приостановило обработку заявлений на предоставление убежища, поданных гражданами России.

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