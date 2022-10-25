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Вид на Тромсё (фото из архива)Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/picture-alliance/imageBROKER
ПолитикаНорвегия

В Тромсё задержан подозреваемый в шпионаже в пользу РФ

Екатерина Венкина
21 мин. назад

Полицейская служба безопасности Норвегии настаивает на высылке гражданина Бразилии, который, по ее данным, работал на разведку РФ.

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Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) просит выслать из страны задержанного гражданина Бразилии, работавшего исследователем в Университете Тромсё (Арктическом университете Норвегии), поскольку подозревает его в наличии гражданства РФ и в работе на российскую разведку. Об этом во вторник, 25 октября, передал норвежский телеканал NRK.

По словам помощника руководителя PST Хедвига Муэ, правоохранители считают, что мужчина представляет угрозу "фундаментальным национальным интересам Норвегии", работая под бразильским прикрытием. Суд постановил, что мужчина должен быть задержан на срок до четырех недель, пока дело рассматривается.

Министерство юстиции, общественной безопасности и иммиграции Норвегии направило подозреваемому уведомление 20 октября.

В посольстве РФ в Осло пока не прокомментировали информацию.

Занимался исследованием гибридных угроз в арктическом регионе

По данным NRK, это первый случай, когда PST задержала лицо, считающееся, по ее мнению, "нелегальным агентом". Мужчина приехал в Норвегию для работы над исследованием в Университете Тромсё осенью 2021 года. Он, в частности, занимался гибридными угрозами в арктическом регионе.

PST обеспокоена, что подозреваемый мог заручиться информацией о политике Норвегии в этой зоне. Даже если его внедрение в контактную сеть или получение определенной информации "в отдельных частях" не представляют угрозы для безопасности королевства, "мы обеспокоены тем, что Россия может злоупотребить этими сведениями", отметил Хедвиг Муэ.

По данным PST, Россия давно использует подобных агентов в своей разведдеятельности. Как указал помощник руководителя PST, прямой шпионской миссии у них может и не быть. Во многих случаях задача, скорее, заключается в облегчении доступа третьих лиц к конфиденциальной информации.

Задержания россиян в Норвегии

В последние недели в Норвегии задержали уже не менее девяти граждан РФ. Всем им вменяют нарушение санкций, введенных после начала российского вторжения в Украину: незаконный запуск дронов и съемку засекреченных объектов. Четверых россиян после недельного ареста освободили. Остальные, по всей видимости, остаются под стражей, в том числе сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Норвежские власти приостановили обработку заявлений от граждан России, которые пытаются получить убежище.

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