В Берлине готовят новый план обороны Германии

Германия принимает меры по усовершенствованию системы национальной обороны и улучшает взаимодействие бундесвера с органами безопасности, организациями по борьбе со стихийными бедствиями и военно-промышленными компаниями. В четверг, 25 января, в Берлине пройдет симпозиум, на котором будет обсуждаться новый оперативный план по обороне Германии (OPLAN), разрабатываемый на случай роста напряженности и необходимости обороны страны, сообщает dpa со ссылкой на начальника штаба территориальной обороны бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана (André Bodemann).

Актуальный и детальный план обороны Германии - первый за последние 30 лет

Содержащий сотни страниц совершенно секретный документ прописывает действия отдельных органов и учреждений при необходимости обороны. В заседании среди прочего будут участвовать представители полиции, гражданской обороны, Службы технической помощи Германии (THW), ученые, представители энергетической и логистической отраслей, а также стран-союзников, указывается далее. План должен быть готов до конца марта.

Тем самым у Германии впервые со времен холодной войны будет современный и обширный план обороны. Как отмечает агентство, нынешний расклад сил в Европе кардинально отличается от существовавшего 30 лет назад, когда ФРГ находилась на восточной границе оборонного альянса. Теперь Германия находится в тыловой зоне и в ее задачи в случае нападения на союзников по НАТО будет входить поддержка маршрутов развертывания их сил и снабжения, пишет агентство.

Рассматриваемые угрозы Германии

При этом в бундесвере выделяют четыре вида угроз, часть из которых наблюдаются уже сейчас. В частности, речь идет о фейковых новостях и дезинформации, с помощью которого противник пытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ. Кроме того, ожидается продолжение кибератакна энергетические и телекоммуникационные компании, а также целенаправленный шпионаж.

"Четвертый вид угроз, против которых нам необходимо уже сейчас вооружаться, это, несомненно, диверсии, в том числе со стороны спецназа, нерегулярных сил, которые попытаются вывести что-либо из строя, чтобы тем самым затруднить или предотвратить развертывание войск", - заявил Бодеман. Кроме того, критически важная инфраструктура может стать целью атаки с применением баллистических ракет, и Германия работает над созданием защиты от таких атак, добавил генерал.

В июне в Германии на фоне продолжающейся российской агрессии в отношении Украины была впервые принята национальная стратегия безопасности. Главной задачей политики безопасности страны объявляется гарантирование жизни в мире и свободе. "Мы непоколебимо привержены НАТО и ЕС и укрепляем бундесвер", - подчеркивается в документе.

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