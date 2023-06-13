Стратегия нацбезопасности ФРГ: много вопросов без ответа?

На данный момент публично известно лишь то, что Стратегии национальной безопасности Германии изложена ее авторами на 37 страницах и что в течение нескольких месяцев вокруг нее шли споры. Они-то и стали причиной постоянных отсрочек в принятии документа и, возможно, ослабили амбициозный, всеобъемлющий подход, заложенный в его проект. Не исключено, что больше о стратегии мы узнаем 14 июня. Именно в этот день федеральное правительство будет обсуждать ее. А на следующий день рассмотрение документа, как ожидается, внесут в повестку дня бундестага.

Пункт о разработке Стратегии нацбезопасности был внесен в коалиционное соглашение будущего правительства ФРГ еще осенью 2021 года - за несколько месяцев до вторжения России на Украину. И через пять лет после обнародования последней "Белой книги" бундесвера - главного документа по политике Берлина в сфере обороны и безопасности.

"Безопасность свободы нашей жизни"

Когда в середине марта 2022 года министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в своем выступлением официально объявила о начале разработки Стратегии национальной безопасности, война в Украине продолжалась уже три недели, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже заявил о "поворотном моменте в истории" Европы, и интерес к будущему документу был велик - как внутри страны, так и за рубежом. Глава МИД определила в качестве цели проекта стратегии не что иное, как "безопасность свободы нашей жизни".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявляет о разработке Стратегии нацбезопасности, 18 марта 2022 года Фото: Annegret Hilse/REUTERS

В рамках определения понятия "комплексная безопасность" планировалось провести всестороннее исследование внешней политики и политики безопасности. Под данным термином, объясняет майор в отставке, депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии (СДПГ) Йоханнес Арльт (Johannes Arlt), понимается целый комплекс вопросов: "От политики в области образования до политики в сфере здравоохранения, экологии, питания и финансов". Это, пояснил Арльт в интервью DW, означает, что "у нас есть множество областей и измерений безопасности, с которыми мы должны иметь дело, когда говорим о безопасности в целом".

Это цели, для достижения которых может сплотиться и оппозиция. Томас Эрндль (Thomas Erndl), депутат бундестага от Христианско-социального союза (ХСС), также поддерживает разработку Стратегии нацбезопасности.

Майор в отставке, депутат бундестага от СДПГ Йоханнес Арльт Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

"Когда мы смотрим на ситуацию с имеющимися угрозами - гибридными, цепочек поставок, зависимости от них (даже в том, что касается лекарств), - становится ясно, что нам нужен целостный взгляд и мы должны найти ответы", - уверен Эрндль, являющийся зампредседателя комитета по иностранным делам бундестага. В интервью DW он прямо заявил, что "считает правильным то, что правительство взялось за эту задачу".

В правительстве нет единства по центральным вопросам

В то же время депутат от оппозиционного ХСС указывает на неоднократные отсрочки в принятии стратегии. Этот программный документ, влияющий на почти все сферы политики, должен был быть представлен на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. И в дальнейшем сроки его обнародования сдвигались: последний раз это случилось в конце мая. "Очевидно, что в правительстве нет единства по центральным вопросам!", - заключил Эрндль.

Возможно, правительству и МИД ФРГ, которое отвечает за разработку стратегии, не стоило изначально подвергать себя столь жестким временным ограничениям, считает Антония Витт (Antonia Witt) из Гессенского фонда исследований мира и конфликтов (HSFK). В конце концов, поясняет Витт, это сложный комплексный процесс со многими участвующими в нем.

"Для этого необходим широкий процесс осмысления (происходящего в мире. - Ред.) правительством, а также населением и экспертами того, каковы на самом деле вызовы для безопасности, какие сценарии угроз мы можем ожидать в будущем и какие средства Германия хотела бы использовать для достижения целей в политике безопасности. И это очень важный политический процесс", - уточняет эксперт. А поскольку стратегия затрагивает все сферы политики, она должна также охватывать множество политически дискуссионных вопросов, "что приводит к задержкам - и спорам".

Споры вокруг экспорта вооружений, ответов на кибератаки и бюджета

По информации агентства Reuters, споры возникли, среди прочего, по вопросу экспорта оружия и в области кибербезопасности. Министерство юстиции, например, возражало против так называемых "хакбэков". Речь идет о разрешении атаковать злоумышленников после проведенных им кибернападений.

Был также спор о деньгах. Точнее о том, следует ли закрепить в стратегии двухпроцентный (от ВВП страны. - Ред.) показатель расходов на оборону, принятый в качестве цели в НАТО. "Был вопрос о том, должен ли быть прямой баланс между военными и невоенными расходами. Другими словами, должен ли за каждый евро, потраченный на военные нужды, один еаро инвестироваться в невоенные сферы, то есть, прежде всего, в антикризисную дипломатию, а также в сотрудничество в области развития", - продолжает политолог Витт.

Вопрос о Совете нацбезопасности ФРГ не решен

Между тем план создания Совета национальной безопасности ФРГ уже похоронен некоторое время назад. Совет мог бы служить координационным органом для поиска межведомственных ответов на кризисы и вызовы. По мнению Антонии Витт, судьбу Совбеза решил вопрос о его ведомственной принадлежности. По сообщениям СМИ, и ведомство федерального канцлера, и МИД хотели, чтобы Совет безопасности находился под их крышей.

Депутат бундестага Томас Эрндль Фото: Jens Thurau/DW

Для оппозиционного депутата бундестага Томаса Эрндля Совет нацбезопасности стал бы "центральным местом" в качестве межведомственного координирующего органа. "Но правительство просто отказывается от него, потому что не может найти единства", - посетовал представитель ХСС.

Формирование новой культуры - вопрос времени

Со своей стороны, парламентарий от СДПГ Йоханнес Арльт добивается понимания происходящего. Помимо ведомственного эгоизма министерств, по его словам, есть и другое объяснение проблем с разработкой стратегии: "У нас нет стратегической культуры. Последние 70 лет мы уступили стратегические вопросы НАТО. У нас были концептуальные документы, но никогда не было стратегии. Это что-то новое для нас, и такое изменение требует времени", - полагает депутат.

Тот факт, что это требует времени, имеет по крайней мере один конкретный эффект: когда правительства Германии и Китая встретятся для межправительственных консультаций в Берлине 20 июня, стратегия в отношении КНР, которую также планируется принять, еще не будет представлена. Это связано с тем, что она должна опираться на Стратегию нацбезопасности.

Смотрите также: