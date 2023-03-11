Коалиция ФРГ не смогла договориться о создании Совбеза
Ольга Лебедева
18 мин. назад
После нескольких месяцев дискуссий внутри правительственной коалиции Германии было решено отказаться от идеи создания Совета национальной безопасности, пишет Der Spiegel.
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По информации немецкого еженедельника Der Spiegel, правительственная коалиция Германииотказалась от идеи создания Совета национальной безопасности. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не смогли прийти к соглашению по деталям инициативы, и она провалилась, пишет издание в субботу, 11 марта со ссылкой на свои источники в коалиционных кругах.
Der Spiegel отмечает, что переговоры по данному вопросу продолжались несколько месяцев. Спорными вопросами, по его данным, стали состав совета и его руководство, а также то, в какое ведомство он должен был входить.
Спор между ведомствами
Министерство иностранных дел, возглавляемое представительницей "зеленых" Бербок, отказывалось передавать дополнительные полномочия Ведомству федерального канцлера, которое и сейчас имеет большие полномочия по принятию важных решений, в частности, в европейской политике и в вопросах поддержки Украины, пишет Der Spiegel. В свою очередь ведомство федерального канцлера - социал-демократа Шольца - считало, что Совет безопасности должен базироваться именно там.
Спор о новом органе в сфере политики безопасности в последнее время доминировал во внутренней дискуссии ведомства федерального канцлера и МИДа о новой национальной стратегии безопасности, отмечается далее.