Генерал бундесвера: Военный потенциал России был недооценен

По словам генерал-майора бундесвера Кристиана Фройдинга (Christian Freuding) при анализе развития войны в Украине некоторые возможности России не были учтены. Об этом глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии заявил газете Süddeutsche Zeitung в пятницу, 29 декабря. "Способность русских держаться изначально не рассматривалась так, как мы оцениваем ее сегодня", - заявил генерал.

Фройдинг признал, что в бундесвере также не предполагали, что в России "преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем: они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его, увеличивают производственные мощности, несмотря на жесточайший режим санкций". Представитель министерства предположил, что они "не видели или не хотели видеть" возможности РФ к нахождению путей по продолжению поставок от союзников: "Будь то Северная Корея, будь то Китай, даже южные страны. И если даже эти государства будут поставлять только освещение для холодильников, то и оно затем может быть использовано в военных целях".

Российские потери - огромны

Говоря об Украине, Кристиан Фройдинг заявил газете, что ожидания максимально возможных военных успехов в украинском контрнаступлении, были "безусловно, преувеличены в ретроспективе". В то же время он подчеркнул, что, с военной точки зрения, Вооруженные силы Украины добились успеха. "80 процентов территории Украины по-прежнему свободны, и это после двух лет борьбы с так называемой военной сверхдержавой. Они вернули себе 50 процентов потерянных территорий. Российский Черноморский флот де-факто вытеснен из западной части Черного моря". Кроме того, Украине все чаще удается наносить удары глубоко за линией фронта, даже с использованием кустарных систем вооружения, заметил генерал бундесвера.

Фройдинг подчеркнул, что российские потери в людях и материальных средствах - огромны. "Мы предполагаем, что они понесли потери боевых танков и боевых машин пехоты в четырехзначном диапазоне", - сказал он.

Ставка бундесвера - на беспилотники

Что касается бундесвера, то Фройдинг, который также возглавляет штаб планирования в министерстве обороны, сказал, что важным уроком войны в Украине обрело совершенно новое значение применения БПЛА. "Сейчас мы создали целевую группу по беспилотным летательным аппаратам. Это позволит нам быстро представить войскам различные типы беспилотников и систем беспилотной обороны, чтобы мы могли начать тренировки и эксперименты". По словам генерала в интервью Süddeutsche Zeitung, этот процесс стал актуальным не только для механизированных армейских подразделений бундесвера. "Использование беспилотников и защита от них станут задачей для всех военнослужащих", - объявил он.

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