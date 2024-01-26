Кремль обвинил ФРГ в курсе на "решительную конфронтацию"

Власти России обвинили Германию во враждебной к Москве политике. "То, что Германия встала на путь решительной конфронтации с Россией, - это не секрет", - заявил в пятницу, 26 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время Кремль указал на необходимость "внимательно ознакомиться" с оперативным планом по обороне Германии (OPLAN), который Берлин разрабатывает на случай роста напряженности и необходимости защитить ФРГ. При этом российские информагентства называют меры, принимаемые Германией, "планом по сдерживанию России".

Первый за три десятилетия актуальный план обороны Германии

О мерах Берлина по усовершенствованию системы национальной обороны сообщило днем ранее агентство dpa со ссылкой на начальника штаба территориальной обороны бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана (André Bodemann). Секретный документ объемом несколько сотен страниц должен быть готов до конца марта и предписывает действия отдельных органов и учреждений при необходимости обороны Германии. Тем самым у ФРГ впервые со времен холодной войны появится современный и обширный план обороны, отметило агентство.

В задачи Германии в случае нападения на союзников по НАТО будет входить поддержка маршрутов развертывания их сил и снабжения, указало dpa. Специалисты бундесвера по планированию исходят из того, что Североатлантический альянс задействует значительную часть немецких сил для сдерживания и обороны на своем восточном фланге, поэтому использовать эти силы в самой Германии будет невозможно.

Среди угроз в бундесвере выделяют дезинформацию, посредством которой противник пытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ, кибератаки на энергетические и телекоммуникационные компании, а также целенаправленный шпионаж. Еще один вид угроз - "диверсии, в том числе со стороны спецназа, нерегулярных сил, которые попытаются вывести что-либо из строя, чтобы тем самым затруднить или предотвратить развертывание войск", заявил Бодеман. Кроме того, критически важная инфраструктура может стать целью атаки с применением баллистических ракет, и Германия работает над созданием защиты от таких атак, добавил генерал.

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