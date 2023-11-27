Опрос в ФРГ: если Путин уйдет, отношения с Россией улучшатся

Вернуть доверие немцев к РФ мог бы вывод российской армии из Украины, честные мирные переговоры с Киевом или уход Владимира Путина от власти. DW - о результатах свежего опроса The Berlin Pulse.

И по прошествии полутора лет после начала широкомасштабного вторжения России в Украину две трети немцев (66%) по-прежнему убеждены, что Германия должна и далее оказывать военную помощь Киеву. Три четверти (76%) считают, что Россия представляет собой военную угрозу и для ФРГ. Год назад такого мнения придерживались 72%.

Таковы результаты репрезентативного опроса The Berlin Pulse. Опрос по заказу немецкого Фонда имени Кёрбера (Körber-Stiftung) проводил социологический институт Kantar Public, а результаты исследования были представлены на пресс-конференции в Берлине 27 ноября - накануне открытия в германской столице престижного международного форума Berliner Forum Außenpolitik.

Немецкая военная помощь - для освобождения Украины

Примечательны ответы, которые дали те самые 66% опрошенных на вопрос, с какой, собственно, целью Германии следует продолжат поставлять Украине вооружения.

Более половины (54%) ответили, что это должно послужить освобождению всей территории Украины от российской оккупации и восстановлению ее территориальной целостности. Для 41% респондентов немецкая военная помощь Киеву призвана остановить дальнейшее продвижение России на запад.

Германия поставляет Украине танки Leopard 2 Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

"Эти результаты показывают, что нерешительность канцлера в том, что касается поставок вооружений, в меньшей степени соответствует настроениям в обществе, чем нам кажется, - пояснил Йонатан Лерер (Jonathan Lehrer) из фонда Кёрбера. - Кроме того, эти цифры противоречат желанию (самих немцев. - Ред.) предпринимать больше дипломатических усилий. Мы объясняем это следующим образом: война против Украины - это конкретная угроза, и в такой ситуации скорее абстрактное желание усиления дипломатии не работает".

Тем более, что подавляющее большинство немцев (86%) не доверяют правительству президента Владимира Путина. Но Россия могла бы вернуть доверие жителей Германии. 87% опрошенных готовы к этому, если Путин без всяких предварительных условий выведет российскую армию из Украины, 84% - если Москва проявит искренний интерес к мирным переговорам, 79% - если сам Путин уйдет от власти.

Немцы не против роста военных ассигнований

Противоречат результаты The Berlin Pulse и общепринятому мнению, что немцы плохо относятся к повышению расходов на оборону.

Выяснилось, что почти половину (46%) вполне устраивает намерение Германии впредь тратить на эти цели сумму, эквивалентную двум процентам ВВП, как об этом договорились в НАТО. Вторая половина опрошенных делится примерно поровну на тех, кто выступает за еще более высокую долю военных расходов в бюджете, и на ратующих за ее уменьшение.

Немцы поддерживают увеличение расходов на оборону Фото: picture-alliance/dpa/M. Skolimowska

Но при этом - что характерно для немцев - на ведущую роль Германии в Европе в военных вопросах ее жители не претендуют, скорее наоборот. Так, в этом году до 71% (в 2022-м - 68%) возросла доля респондентов, выступающих против такой роли, а доля сторонников осталась практически неизменной - 28%.

И это касается не только Европы. В пользу большей сдержанности на глобальной мировой арене, когда дело идет о международных кризисах, выступают 54% опрошенных (52% в 2002 году). За более активное участие Германии (но только политическое, не военное) - 38% (41% в 2022-м). Правда, в возрастной группе от 18 до 34 лет сторонников более активной немецкой дипломатической роли в мире больше - 50%.

И по субъективным ощущениям самих немцев их желания в этом отношении сбываются. Более половины (57%) усматривают снижение международного влияния Германии в последние два года, 30% изменений не видят. Только 11% считают, что роль ФРГ на мировой арене возросла.

Китайская угроза. Не только экономическая

Со все большей опаской немцы относятся и к Китаю. Почти две трети (62%) респондентов негативно оценивают растущее влияние Пекина в мире, позитивно - только 6%.

Значительное большинство немцев (60%) считают необходимым минимизировать риски, связанные с тесной хозяйственной зависимостью Германии от КНР, и готовы ради этого мириться с экономическими потерями и даже увольнениями. Причем от Китая, считают 55% опрошенных, исходит не только экономическая, но и военная угроза безопасности Германии. Это на 9 процентных пунктов больше, чем год назад.

США - главный партнер. Пока Байден в Белом доме

С приходом Джо Байдена на пост президента Соединенные Штаты быстро заменили Францию в роли важнейшего партнера Германии на мировой арене. Так считают 42% опрошенных.

При этом, однако, в Германии с некоторой тревогой ожидают президентских выборов в США в будущем году, поскольку немцам очень важно, кто именно окажется в Белом доме. Если его хозяином на следующие четыре года снова окажется Дональд Трамп, то, по мнению 82% опрошенных, германо-американские отношения испортятся. Причем очень сильно, уверены 59%.

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