Северная Корея ведет опасную игру

КНДР все больше становится неконтролируемой угрозой стабильности в Восточной Азии. Если геополитический кризис там обострится, возрастет вероятность глобальной эскалации, пишет в комментарии для DW Александер Гёрлах.

Ким Чен Ын во время посещения Университета национальной обороны в Пхеньяне Фото: KCNA VIA KNS/AFP

В последние недели и месяцы Ким Чен Ын, северокорейский диктатор из каменного века, значительно ухудшил отношения с югом полуострова, отказавшись от планов мирного объединения двух Корей в качестве долгосрочной цели, и приказав взорвать дороги, потенциально связывающие две страны. Государственная пропаганда Северной Кореи звучит как российская и китайская: якобы США виноваты в усиливающейся воинственной риторике Пхеньяна, а сама КНДР лишь защищается от "империалистического врага".

Однако верно обратное: Ким Чен Ын с начала российской агрессивной войны против Украины начал противопоставлять друг другу Россию и Китай. Тем самым он хочет улучшить позицию Северной Кореи как на полуострове, так и в международных отношениях. Поэтому и Пекин, и Москва должны быть встревожены.

В данный момент Ким, похоже, больше склоняется в сторону РФ, что дает понять возможная отправка северокорейских солдат на фронт в Украину. Реагируя на это, МИД Южной Кореи вызвал на ковер российского посла, Сеул потребовал, чтобы военные из КНДР покинули Россию. Однако следует ожидать, что Москва не выполнит это требование. Таким образом, Сеул должен исходить из того, что не только Китай и Северная Корея, но и путинская Россия заинтересована в конфликтах, которые могут нанести ущерб свободной, демократической и процветающей Южной Корее.

Китай как проигравшая сторона

В нынешней ситуации проигравшей стороной среди участников оси диктатур, которая тянется от Москвы через Пекин к Пхеньяну и Тегерану, является Китайская Народная Республика. Диктатор Си Цзиньпин ставит все на этот опасный альянс, который он сам и помог создать. Си надеется получить преимущества, ослабив общего врага, то есть свободный демократический мир, и при этом не причинить никакого ущерба самому себе.

Однако с непредсказуемым Ким Чен Ыном такой расчет может и не сработать. Если Северная Корея продолжит и далее провоцировать Юг и произойдет военная эскалация, то Китай будет вынужден занять четкую позицию (в этом возможном конфликте. - Ред.) и не сможет, как обычно, оставаться нейтральным.

Стратегию Кима сложно понять. На самом деле его диктаторский режим должен быть удовлетворен возможностью развернуть ракеты, способные достичь любой цели на территории США. Это дает ему определенную степень защиты от американских атак и обеспечивает власть его клике. Ким не боится ничего так сильно, как смены режима, и это, вероятно, главная причина того, почему он связан с Си и Путиным. Он использует накаленную атмосферу на Корейском полуострове, чтобы сомкнуть ряды своих сторонников и укрепить свою власть.

Цель - изменение глобальной структуры власти

В связи с изменившейся геополитической ситуацией правительство Южной Кореи публично высказало соображения о размещении ядерных боеголовок на своей территории, чтобы быть готовым в случае, если ядерная программа Северной Кореи будет успешно реализована с помощью России и/или Китая. Южнокорейские ядерные боеголовки соответственно должны сдерживать Пхеньян и не допустить развязывания войны.

В конце концов, нынешняя эскалация лишь поверхностно связана со взорванными дорогами (на Корейском полуострове. - Ред.). На самом деле речь идет о возможности смещения глобальной структуры власти, и Пхеньян хотел бы извлечь из этого выгоду. Ким Чен Ын ведет опасную игру, которая может привести к эскалации в любой момент, если диктатор из каменного века просчитается. Пекин тесно увязывал свои интересы с интересами Северной Кореи, полагая, что всегда будет иметь военное и экономическое превосходство. Однако теперь Китай вынужден следить за тем, как Россия влияет на ситуацию на его "заднем дворе". Таким образом, дружба "без границ" Путина и Си также находится под угрозой.

Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.

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