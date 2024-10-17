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ПолитикаСеверная Корея

КНДР официально отказалась от объединения с Южной Кореей

Алексей Волошинов
17 октября 2024 г.

В Северной Корее подтвердили, что новая конституция страны определяет Южную Корею как "враждебное государство". Таким образом Пхеньян отказался от планов объединения с Сеулом.

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Ограждения недалеко от границы Северной и Южной Кореи (фото из архива)
Ограждения недалеко от границы Северной и Южной Кореи (фото из архива)Фото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

В Северной Корее (КНДР) подтвердили, что в новой конституции страны Южная Корея (РК) будет официально обозначена как "враждебное государство". Об этом в четверг, 17 октября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В тексте говорится, что недавнее разрушение северных участков автомобильных и железных дорог, которые ранее соединяли КНДР и РК, было "неизбежной и законной мерой, принятой в соответствии с требованиями Конституции КНДР, которая четко определяет РК как враждебное государство". Таким образом Северная Корея официально отказалась от идеи объединения с Сеулом.

Других подробностей об измененной конституции КНДР в ЦТАК не сообщили.

Взрыв автомобильных и железных дорог на границе КНДР и Южной Кореи

Северная Корея во вторник, 15 октября, взорвала дороги, ведущие в Южную Корею, сообщило южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Агентство уточнило, что эти дороги когда-то считались символом межкорейского сотрудничества, а жест Пхеньяна можно расценивать как демонстрацию враждебности к Югу.

Из сообщения следует, что взрывы были произведены около полудня 15 октября. Южнокорейские военные подчеркивают, что усилили наблюдение за военной активностью Северной Кореи и готовность к реагированию в рамках сотрудничества Южной Кореи и США.

Ранее ЦТАК со ссылкой на Минобороны КНДР сообщило, что Пхеньян продолжит принимать меры по полноценному укреплению своей южной границы. Южнокорейские чиновники, пишет агентство AP, в свою очередь заявили, что Северная Корея с начала 2024 года добавляет противотанковые заграждения и устанавливает мины вдоль границы.

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