Немецкий флаг в Южно-Китайском море - верный сигнал

Фрегат ВМС Германии отправляется в Индо-Тихоокеанский регион и, возможно, пройдет через Тайваньский пролив. Согласие властей ФРГ на это будет правильным шагом, считает Александер Гёрлах.

Немецкий фрегат "Баден-Вюртемберг" и сопровождающее его судно снабжения "Франкфурт-на-Майне", август 2024 года Фото: Leon Rodewald/Bundeswehr

Отправляя фрегат "Баден-Вюртемберг" в плавание через Индо-Тихоокеанский регион, правительство Германии подчеркивает примат международного морского права. Воды, через которые должен проследовать немецкий военный корабль, являются международными. Это относится и к Тайваньскому проливу, отделяющему материковый Китай от демократической островной республики. Хотя пока неизвестно, пройдет ли фрегат через этот пролив, позиция властей ФРГ заключается в том, что в международных водах нет необходимости получать разрешение или заранее объявлять маршрут.

Пекин, однако, утверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Коммунистическое руководство Китая также начало спор с Филиппинами за акваторию Южно-Китайского моря - несмотря на то, что арбитражный суд в Гааге подчеркнул, что Китай не имеет никаких прав на эту часть мирового океана.

Китай не оспаривает этого. При этом при правлении Си Цзиньпина в Южно-Китайском море были возведены несколько искусственных островов, превращенных Пекином в военные базы. Си претендует на территорию стран, граничащих с Южно-Китайским морем по обычному судоходному маршруту, который проходит от Малаккского пролива через Тайваньский пролив до Японии. Его цель ясна: если Китай сделает чужую территорию своей, то море в этом месте перестанет быть международными водами, а будет принадлежать Китайской Народной Республике.

Стремление к власти над морскими путями

Александер Гёрлах Фото: Privat

Не секрет, что Си Цзиньпин, поднявший китайский флот до уровня самого многочисленного в мире, работает над установлением гегемонии КНР над странами Азии. Если бы этот сегмент западной части Тихого океана был китайской территорией, все бразды правления оказались в руках Си. Однако для этого ему необходимо сначала сломить в этом регионе мира влияние США и их союзников, прежде всего Японии, Франции, Великобритании и Германии.

Пекин постоянно осуждает совершенно законный проход кораблей через Тайваньский пролив. В последний раз, когда Берлин направил свое военное судно через этот пролив, тому фрегату в наказание не разрешили пришвартоваться в Шанхае. Следует ожидать, что и сейчас КНР резко отреагирует на подобный проход.

Индо-Тихоокеанский регион беспокоит и Европу

В эти дни в первую очередь японцы напоминают европейцам, что те несут ответственность за ситуацию в этом, с точки зрения Европы, отдаленном регионе мира. Недавно объявивший о своем уходе в отставку премьер-министр Японии Фумио Кисида ездил в Киев специально для того, чтобы заверить европейцев в солидарности Токио по поводу российской агрессивной войны против Украины. И наоборот, теперь уже японский политик потребовал от Европы серьезно отнестись к рискам в Тайваньском проливе и вместе со странами региона предотвратить нападение Пекина на островное государство.

Между тем Япония и Южная Корея стали гостями на саммитах НАТО, а Сеул также позиционирует себя как важный экспортер оружия. Китай же, по его собственным словам, опасается появления "азиатского НАТО". Однако такой формальный альянс не возникнет. США пока что являются партнером по многим более мелким соглашениям и помогают каждой стране (региона. - Ред.) подготовкой военных и оружием.

С точки зрения Вашингтона, это будущее американского участия в Азии. Страны региона должны внести свою лепту в объединение против могущественного Китая. Филиппины попросили США разместить четыре новые военные базы на их территории. В случае чрезвычайной ситуации партнеры Вашингтона делают ставку на то, что США им помогут и защитят.

Для предотвращения подобных сценариев проход немецкого фрегата "Баден-Вюртемберг" и сопровождающего его судна снабжения "Франкфурт-на-Майне" через Тайваньский пролив - верный сигнал о поддержке существующего международного порядка.

Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.