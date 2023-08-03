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Исчезновения людей в Китае - один из методов правления Си

Александер Гёрлах, профессор Гарвардского университета
Александер Гёрлах
Гостевой комментарий
49 мин. назад

Глава МИД КНР Цинь Ган был снят с поста в конце июля. До того он на целый месяц исчез из публичного пространства. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Эта история - не исключение в Китае, пишет Александер Гёрлах.

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Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган
Где находится Цинь Ган, неизвестно до сих порФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Если искать слово, которым можно было бы охарактеризовать события вокруг исчезновения и отстранения от должности министра иностранных дел Китая Цинь Гана, то можно прибегнуть к слову "opak". С латыни его можно перевести как "непрозрачный", "непроницаемый для света". В данном случае это означает, что причины исчезновения Цинь Гана так же неясны, как и сам процесс исчезновения и местонахождение высокопоставленного политика, которого перестали видеть на публике еще за месяц до его смещения. Ведь в свободных обществах министры так просто не исчезают и их не помещают под домашний арест.

Исчезновение Цинь Гана - слухи без объяснений

Однако в империи Си Цзиньпина этот случай не является исключением. Действительно, Цинь долгое время считался доверенным лицом главы государства. Но те, чья популярность опасно приближается к популярности всесильного председателя Компартии Китая, кто публично выступает против него или партии, иногда исчезают со сцены на несколько недель, а то и месяцев.

Александр Гёрлах
Александр ГёрлахФото: Hong Kiu Cheng

Миллиардер и основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Джек Ма, осмелившийся критиковать власти Поднебесной, в 2019 году на несколько месяцев исчез в неизвестном направлении, а потом еще три года не мог вернуться в Китай. Теннисистка Пэн Шуай, написавшая в 2021 году скандальный пост, в котором обвинила одного из самых высокопоставленных чиновников страны, бывшего вице-премьера Чжан Гаоли, в том, что десять лет назад тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям, пропала со всех радаров на две недели.

Исчезал на несколько недель и один из самых влиятельных китайских бьюти-инфлюенсеров Ли Цзяци. Этот молодой человек занимается онлайн-продажей косметики и других косметических принадлежностей. На него и без того уже смотрели скептически, поскольку Си Цзиньпин пропагандирует образ мужчины, которому для ухода за собой достаточно хозяйственного мыла. 4 июня 2022 года, в годовщину расправы Компартии над студентами в Пекине в 1989 году, Ли выставил на своем канале продаж шоколадный танк. Власти усмотрели в этом напоминание об убийстве тысяч молодых китайцев. Каналы Ли в социальных сетях были удалены, а сам он исчез на три месяца.

Правитель с мафиозными методами

Причины исчезновения министра иностранных дел Цинь Гана доподлинно неизвестны. В китайском интернете распространяется, в частности, версия о том, что у него был роман с непопулярной у режима телеведущей. Однако ни эта, ни другие версии не были подтверждены или опровергнуты официальными источниками.

После истории с Цинь Ганом свободному миру приходится мириться с тем, что рутинные исчезновения министров, ведущих предпринимателей и спортсменок являются частью системы страха, с помощью которой Си Цзиньпин управляет КНР.

Исчезновение Цинь Гана должно заставить последних благонамеренных людей понять, что Китай при Си не является ни "республикой", ни "демократией", как не устает утверждать правитель Поднебесной. Как и его близкий друг Владимир Путин в России, Си управляет Народной Республикой с помощью мафиозных методов. Это и исчезновения людей, и домашние аресты, и тайные, запрещенные полицейские участки на территории других государств, сотрудники которых выслеживают врагов режима и силой доставляют их в Китай.

Используя Институты Конфуция, замаскированные под культурные учреждения, китайских студентов за рубежом запугивают, если они критически высказываются о Китае. Им угрожают, что с их семьей на родине может произойти что угодно, если они отклонятся от линии партии.

К сожалению, все меньше оснований верить в то, что в Компартии Китая еще остались кадры, которые объединятся в отдельную фракцию для противостояния Си. Стиль, в котором "верховный лидер" управляет своей страной, все больше напоминает метод правления противоправных режимов, в которых воля одного человека является законом.

Александер Гёрлах - старший научный сотрудник Совета по этике в международных отношениях Фонда Карнеги и адъюнкт-профессор Школы индивидуального обучения Галлатина Нью-Йоркского университета, где он преподает теорию демократии. После пребывания на Тайване и в Гонконге этот регион стал основной темой его исследований. Особое внимание Гёрлах уделяет теме экономического подъема Китая и его влиянию на демократию в Азии. Ученый занимал различные должности в Гарвардском университете, а также в университетах Кембриджа и Оксфорда.

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