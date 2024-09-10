Северная Корея масштабно нарастит ядерный потенциал

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны будут наращиваться экспоненциально. По его словам, это нужно для предотвращения угроз, исходящих от США и их союзников.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен масштабно наращивать ядерный потенциал КНДР. Страна будет проводить политику укрепления ядерных сил с целью добиться экспоненциального увеличения количества ядерных вооружений, заявил он на тожествах по случаю дня основания северокорейского государства в понедельник, 9 сентября.

В своей речи Ким Чен Ын призвал "все тщательнее укреплять ядерный потенциал и боеготовность, чтобы обеспечить права государства в сфере безопасности". Мощное военное присутствие необходимо для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, пояснил он.

Ядерная программа КНДР

Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года и, вопреки жестким международным санкциям, непрерывно укрепляет ядерную мощь КНДР. По оценкам экспертов, в настоящее время у Пхеньяна от 20 до 50 ядерных боеголовок. Последние известные ядерные испытания в КНДР проводились в 2017 году.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась. Северная Корея за последние два года значительно увеличила количество ракетных испытаний и ужесточила риторику в адрес США и Южной Кореи. КНДР также расширила военное сотрудничество с Россией.