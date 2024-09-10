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ПолитикаСеверная Корея

Северная Корея масштабно нарастит ядерный потенциал

Сергей Ромашенко
10 сентября 2024 г.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны будут наращиваться экспоненциально. По его словам, это нужно для предотвращения угроз, исходящих от США и их союзников.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын
Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерную мощь КНДРФото: kcna/kns/dpa/picture alliance

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын намерен масштабно наращивать ядерный потенциал КНДР. Страна будет проводить политику укрепления ядерных сил с целью добиться экспоненциального увеличения количества ядерных вооружений, заявил он на тожествах по случаю дня основания северокорейского государства в понедельник, 9 сентября.

В своей речи Ким Чен Ын призвал "все тщательнее укреплять ядерный потенциал и боеготовность, чтобы обеспечить права государства в сфере безопасности". Мощное военное присутствие необходимо для противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников, пояснил он.

Ядерная программа КНДР

Ким Чен Ын руководит Северной Кореей с 2011 года и, вопреки жестким международным санкциям, непрерывно укрепляет ядерную мощь КНДР. По оценкам экспертов, в настоящее время у Пхеньяна от 20 до 50 ядерных боеголовок. Последние известные ядерные испытания в КНДР проводились в 2017 году.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове заметно обострилась. Северная Корея за последние два года значительно увеличила количество ракетных испытаний и ужесточила риторику в адрес США и Южной Кореи. КНДР также расширила военное сотрудничество с Россией.

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