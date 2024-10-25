ЕС предостерег КНДР от участия в войне РФ против Украины

Привлечение своих солдат к участию в войне в Украине станет нарушением Устава ООН со стороны КНДР, отметили в Евросоюзе.

Европейский Союз глубоко встревожен все более многочисленными сообщениями о том, что КНДР отправляет военнослужащих для участия в продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Если подобные данные подтвердятся, это будет воспринято как односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности, сообщается в заявлении от имени верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы ЕС в четверг, 24 октября.

Участие КНДР в войне "стало бы серьезным нарушением международного права, включая самые фундаментальные принципы Устава ООН", отмечает глава внешнеполитической службы ЕС. Кроме того, ЕС решительно осуждает углубление военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, в частности поставки оружия, "которые грубо нарушают многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН".

В связи с этим ЕС призвал Северную Корею прекратить поддержку незаконных военных действий России, а также указал, что будет координировать свои действия, включая ответные меры, с международными партнерами.

ЕС: Сотрудничество РФ и КНДР показывает, что Москва не хочет мира

Развитие событий, при котором Северная Корея может помогать РФ в ее полномасштабном вторжении в Украину, показывает, как Россия сеет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире, указывает Боррель. Также это "дает четкий сигнал: несмотря на заявленную готовность к переговорам, у России нет искренней заинтересованности в справедливом, всеобъемлющем и прочном мире". Напротив, Москва "отчаянно ищет любой помощи для развязанной ею войны, в том числе от тех, кто серьезно подрывает глобальный мир и безопасность", отмечается в заявлении.

Кроме того, власти РФ компрометируют обязанности России как члена Совета Безопасности ООН, поддерживая стремление Пхеньяна обладать ядерным оружием, считает глава внешнеполитической службы ЕС. В качестве примера приводится высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова - в конце сентября российский министр заявил, что вопрос "денуклеаризации" Северной Кореи в кремлевских кругах "закрыт". Москва якобы "понимает принципиальную позицию корейских друзей в том, что основой обеспечения собственной независимости и безопасности является ракетно-ядерный щит", а термин "денуклеаризация" применительно к КНДР "утратил всякий смысл", указывал Лавров.

Такая смена позиции в вопросе, по которому при поддержке России ранее было принято большое количество резолюций Совбеза ООН, нарушает сами эти соглашения, равно как и ключевые обязательства Москвы по Договору о нераспространении ядерного оружия, отмечает Боррель.

Путин косвенно признал переброску солдат из КНДР в Россию

24 октября во время пресс-конференции на полях саммита БРИКС в Казани президент РФ Владимир Путин косвенно признал, что спутниковые снимки, указывающие на возможную переброску северокорейских солдат в РФ для подготовки их к боевым действиям против Украины, "что-то отражают".

"Снимки - они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - ответил Путин на вопрос одного из журналистов о курсирующих в СМИ фотографиях.

Подробнее президент РФ об этом не высказался - он сразу же переключился на критику Киева и обвинил в эскалации власти Украины и страны Запада, в ходе этого перечислив события, произошедшие в Украине с 2013 года.

По данным южнокорейской разведки, в России уже проходят обучение и подготовку к участиям в боевых действиях около 12 тысяч солдат из КНДР. Данные о присутствии северокорейских военных в РФ подтвердили и в НАТО. Главное управление разведки Украины (ГУР) в свою очередь сообщило, что первые их подразделения уже прибыли в Курскую область РФ. Пхеньян при этом продолжает отрицать отправку своих войск в Россию для их участия в войне.