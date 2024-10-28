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Исследование: КНДР поставила РФ оружие на миллиарды долларов

Ольга Лебедева
28 октября 2024 г.

С февраля 2022 года объем поставок северокорейского оружия России составил от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, указывается в исследовании Фонда Фридриха Наумана.

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Фабрика по производству оружия в КНДР
Фабрика по производству оружия в КНДРФото: Yonhap/picture alliance

Объемы поставок северокорейского оружия России исчисляются миллиардами долларов, сообщил немецкий Фонд Фридриха Наумана. С начала полномасштабной войны РФ против УкраиныКНДР передала Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов, указывается в обнародованном в понедельник, 28 октября, сообщении фонда со ссылкой на результаты собственного исследования.

Доходы Пхеньяна от военного сотрудничества с Россией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска, отмечается далее в публикации.

Точная оценка объемов северокорейских поставок оружия России невозможна, поскольку власти в Пхеньяне не публикуют данные об экспорте вооружений. Южнокорейские спецслужбы в своих отчетах опираются среди прочего на данные спутниковых снимков, полученных в ходе отслеживания поставок КНДР морским путем. По этой информации, Пхеньян поставляет России главным образом артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Война в Украине влияет на ситуацию в Восточной Азии

"Война в Украине ухудшила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея прилагают усилия, чтобы дестабилизировать международный порядок", - заявил глава южнокорейского отделения Фонда Фридриха Наумана Фредерик Шпор (Frederic Spohr).

В ходе исследования под названием "Партнер Путина", которое провела Елена Гусейнова из южнокорейского Университета иностранных языков Хангук, были изучены отчеты разведслужб, оказавшиеся доступными секретные документы, а также стоимость боеприпасов из более ранних сделок по продажам северокорейского оружия.

По оценке южнокорейского Центрального банка, общий объем ВВП Северной Кореи за 2023 год составил в пересчете 23 млрд долларов. В последние недели появились сообщения о возможном задействовании северокорейских военных в войне России против Украины. В НАТО подтвердили переброску войск КНДР в Россию. В Пхеньянеотрицают отправку солдат в Украину.

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