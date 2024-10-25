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Зеленский: РФ задействует войска КНДР через несколько дней

Сергей Ромашенко
25 октября 2024 г.

Президент Украины, сославшись на разведданные, сообщил, что солдаты КНДР появятся на поле боя уже 27-28 октября. Он призвал страны Запада оказать давление на Москву и Пхеньян.

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Северокорейские солдаты на параде
Северокорейские солдаты на парадеФото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Россия задействует северокорейских солдат в войне против Украины уже на днях, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Судя по разведданным, они появятся в зоне боевых действий уже 27 и 28 октября, написал он в Telegram в пятницу, 25 октября. Он призвал западных союзников оказать чувствительное давление на правительства в Москве и Пхеньяне.

Президент РФ Владимир Путин 25 октября также сообщил, что его страна и Северная Корея, когда нужно, примут решение об оказании военной помощи.

Путин: Суверенное право России

"Реализация Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР является суверенным правом двух стран. Договор содержит четвертую статью, предусматривающую военную помощь. Как мы поступим с этой статьей, это еще вопрос, который мы решим в контакте с нашими северокорейскими друзьями. Если нужно будет что-то решить, мы решим. Это наше суверенное решение", - сказал Путин.

По сведениям США и Южной Кореи, северокорейские солдаты уже находятся в России. Согласно данным украинской военной разведки, Россия планирует задействовать северокорейских солдат в Курской области. Западные страны заявляют, что привлечение войск КНДР станет новым витком эскалации конфликта.

 

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