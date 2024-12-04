Команда Трампа предложила 3 плана окончания войны в Украине

Соратники и советники избранного президента США при пока полном отсутствии его решений обсуждают варианты прекращения войны России против Украины. Среди них - идеи Вэнса, Гренелла и Келлога, пишет агентство Reuters.

Три ключевых советника новоизбранного президента США Дональда Трампа "публично и в частном порядке" выдвигают варианты прекращения войны, развязанной Россией против Украины, пишет в среду, 4 декабря, агентство Reuters со ссылкой на заявления источников, близких к Трампу. Речь идет о предложениях выдвинутого Трампом на пост вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, экс-главы Национальной разведки и бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, а также Кита Келлога, которого Трамп предложил назначить своим специальным посланником по Украине и России.

"Советники Трампа попытаются методом кнута и пряника заставить Москву и Киев начать переговоры, включая прекращение военной помощи Киеву, если тот не согласится на переговоры, и увеличение такой помощи, если президент России Владимир Путин откажется", - обобщает Reuters суть идей этой тройки политиков, указывая на общие элементы: отказ от приема Украины в НАТО в обозримой перспективе и потерю Киевом части территорий.

Что предлагают члены команды Трампа

Позиция Келлога была сформулирована весной в стратегическом документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", который он и его соавтор представили Дональду Трампу. Суть этого предложения состоит в заморозке конфликта по сложившейся линии фронта, но при этом США должны обеспечить Украине возможность "вести переговоры с позиции силы" и донести до Кремля информацию о последствиях несоблюдения им условий такого мирного договора. Келлог также заявлял, что Трамп пообещает Киеву больше оружия, только если тот согласится на переговоры, и одновременно предупредит Москву, что Вашингтон "вооружит Украину", если РФ откажется обсуждать возможность прекращения войны. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены.

Вэнс в сентябре заявил, что мирная договоренность будет включать в себя создание демилитаризованной зоны по существующей линии противостояния. По его словам, эта зона будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить возможное российское вторжение в будущем. Подчеркивается, что предложение Вэнса не предполагает членства Украины в НАТО.

Гренелл еще в июле выступил за создание так называемых "автономных зон" на востоке Украины, не уточнив деталей этого плана. Как и Вэнс, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО "не отвечает интересам США".

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ в Украине в течение 24 часов после своей инаугурации 20 января, но пока не сказал, как именно он намерен добиться этой целт. Аналитики и эксперты выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить обещание.

Украина отвергла альтернативы ее членству в НАТО

Украина перед открытием заседания Совета НАТО - Украина в Брюсселе отвергла любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИДа от 3 декабря.

Между тем, как сообщили DW источники в Брюсселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса по решению пригласить Украину в альянс. "Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил: "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет".