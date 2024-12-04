  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаСША

Команда Трампа предложила 3 плана окончания войны в Украине

Роман Сулима
4 декабря 2024 г.

Соратники и советники избранного президента США при пока полном отсутствии его решений обсуждают варианты прекращения войны России против Украины. Среди них - идеи Вэнса, Гренелла и Келлога, пишет агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4nkQn
Кит Келлог, специальный посланник по Украине и России
Кит Келлог - один из "идеологов" будущей команды Трампа Фото: Susan Walsh/dpa/picture alliance

Три ключевых советника новоизбранного президента США Дональда Трампа "публично и в частном порядке" выдвигают варианты прекращения войны, развязанной Россией против Украины, пишет в среду, 4 декабря, агентство Reuters со ссылкой на заявления источников, близких к Трампу. Речь идет о предложениях выдвинутого Трампом на пост вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса, экс-главы Национальной разведки и бывшего посла США в Германии Ричарда Гренелла, а также Кита Келлога, которого Трамп предложил назначить своим специальным посланником по Украине и России.

"Советники Трампа попытаются методом кнута и пряника заставить Москву и Киев начать переговоры, включая прекращение военной помощи Киеву, если тот не согласится на переговоры, и увеличение такой помощи, если президент России Владимир Путин откажется", - обобщает Reuters суть идей этой тройки политиков, указывая на общие элементы: отказ от приема Украины в НАТО в обозримой перспективе и потерю Киевом части территорий.

Что предлагают члены команды Трампа

Позиция Келлога была сформулирована весной в стратегическом документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", который он и его соавтор представили Дональду Трампу. Суть этого предложения состоит в заморозке конфликта по сложившейся линии фронта, но при этом США должны обеспечить Украине возможность "вести переговоры с позиции силы" и донести до Кремля информацию о последствиях несоблюдения им условий такого мирного договора. Келлог также заявлял, что Трамп пообещает Киеву больше оружия, только если тот согласится на переговоры, и одновременно предупредит Москву, что Вашингтон "вооружит Украину", если РФ откажется обсуждать возможность прекращения войны. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены.

Вэнс в сентябре заявил, что мирная договоренность будет включать в себя создание демилитаризованной зоны по существующей линии противостояния. По его словам, эта зона будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить возможное российское вторжение в будущем. Подчеркивается, что предложение Вэнса не предполагает членства Украины в НАТО.

Гренелл еще в июле выступил за создание так называемых "автономных зон" на востоке Украины, не уточнив деталей этого плана. Как и Вэнс, он высказал мнение, что членство Украины в НАТО "не отвечает интересам США".

В ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал положить конец войне РФ в Украине в течение 24 часов после своей инаугурации 20 января, но пока не сказал, как именно он намерен добиться этой целт. Аналитики и эксперты выражают серьезные сомнения в том, что Трамп сможет выполнить обещание.

Украина отвергла альтернативы ее членству в НАТО

Украина перед открытием заседания Совета НАТО - Украина в Брюсселе отвергла любые гарантии безопасности, кроме полноправного членства в Североатлантическом альянсе. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - говорится в заявлении украинского МИДа от 3 декабря.

Между тем, как сообщили DW источники в Брюсселе, среди членов НАТО нет "никаких признаков" консенсуса по решению пригласить Украину в альянс. "Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен", - сказал накануне высокопоставленный дипломат НАТО агентству Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявлял, что "горячая фаза" войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята "под зонтик НАТО". При этом он уточнил: "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет".

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избранный президент США Дональд Трамп

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

Будущая команда Трампа: важна верность, а не опыт и знания

20 января 2025 года Дональд Трамп опять станет президентом США. Он уже формирует свою будущую администрацию, причем главным критерием при подборе кадров, похоже, является лояльность. Фотогалерея DW.
Политика21 ноября 2024 г.16 фото
Флаги Европейского Союза и Украины на акции солидарности с Киевом у Бранденбургских ворот в Берлине

Тысяча дней войны России против Украины

Тысяча дней войны России против Украины

Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Конфликты19 ноября 2024 г.17 фото
Генерал в отставке Кит Келлог, который может стать спецпосланником США по войне в Украине

Что известно о спецпосланнике США, который займется Украиной

Что известно о спецпосланнике США, который займется Украиной

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что спецпосланником по Украине и РФ в его администрации станет отставной генерал Кит Келлог. Что известно о нем и его взглядах относительно завершения войны?
Конфликты28 ноября 2024 г.
Показать еще