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Путин утвердил госбюджет с рекордными военными расходами

Евгений Жуков
1 декабря 2024 г.

На военные нужды в 2025 году пойдет в совокупности 41% расходов бюджета РФ. Президент Путин подписал закон о трехлетнем бюджете, предполагающий увеличение военных трат на 25 процентов.

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Купюры российских рублей
Фото: MOSCOW NEWS AGENCY/REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о государственном бюджете на период с 2025 по 2027 год. Документ, опубликованный в воскресенье, 1 декабря, на портале правовой информации, предполагает рекордный в новейшей истории России рост военных расходов.

Так, в 2025 году расходы по статье "Национальная оборона" составят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России и 41% всех расходов страны) - это примерно на 25 процентов больше, чем в 2024 году (10,4 трлн). В последующие годы военные расходы планируются несколько ниже: 12,8 трлн в 2026-м и 13,1 трлн рублей - в 2027 году.

Больше денег для силовиков

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что по сравнению с 2024 годом в новом бюджете увеличены расходы силовых ведомств по закрытым статьям. Агентство Reuters отмечает, что не обнародована почти треть всех расходов.

Все три года госбюджет будет дефицитным (в 2025 году дефицит составит 0,5% ВВП, в 2026-м - 0,9%, и в 2027-м - 1,1%).

Госдума приняла закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов" 21 ноября, Совет Федерации одобрил его 27 ноября.

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