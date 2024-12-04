НАТО: РФ поощряет ядерную программу КНДР в обмен на солдат

Поддерживая Северную Корею в ее ракетной и ядерной программах, Москва нарушает санкции ООН. Такое развитие событий может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и даже угрожать США, заявил генсек альянса.

НАТО обвинила Россию в поддержке ядерной программы Северной Кореи. "В обмен на войска и оружие Россия поддерживает КНДР в ее ракетной и ядерной программах", - заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в среду, 4 декабря, по окончании двухдневной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Тем самым Москва нарушает санкции ООН, подчеркнул Рютте.

По его словам, такое развитие событий может дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове и даже угрожать США. В частности, существует риск того, что режим в Пхеньяне может направить ракеты не только против региональных партнеров НАТО - Южной Кореи и Японии - но и против Европы и даже Соединенных Штатов, предупредил генсек. Главы МИД 32 стран НАТО решительно осудили военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей, уточнил Марк Рютте.

РФ поставила КНДР нефть в обмен на оружие и солдат

Россия с марта 2024 года отправила в Северную Корею более 1 млн баррелей нефти, сообщала 22 ноября Русская служба BBC со ссылкой на расчеты исследовательского центра Open Source Centre. "Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции", - отметил старший аналитик центра Джо Берн.

КНДР находится под международными санкциями из-за разработки ядерного оружия. Стране запрещено закупать более 500 тысяч баррелей нефти в год. При этом 1 млн баррелей, или 56 тысяч тонн, - это незначительный объем для России, которая, по официальным данным, за сутки добывает почти в десять раз больше.

Ранее источники британской газеты The Times в западной разведке сообщили, что Северная Корея поставляет в Россию около 3 млн снарядов в год, что составляет половину всех боеприпасов, которые российская армия использует на войне против Украины.

Северокорейские солдаты на войне против Украины

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что КНДР отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, Северная Корея могла перебросить в Россию до 12 тысяч военнослужащих. В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство из них уже участвуют в боевых действиях в Курской области. По данным Сеула, Москва платит Пхеньяну по 2000 долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам рядового гражданина КНДР.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно статье 4-й соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.