Северокорейских военных приписали к морской пехоте и ВДВ РФ

Северокорейских военных приписали к морской пехоте и ВДВ РФ20 ноября 2024 г.
Дислоцированные в России северокорейские войска были направлены в московскую воздушно-десантную бригаду и морскую пехоту ВС РФ, сообщило в среду, 20 ноября, южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад "Национальной разведывательной службы" (NIS) Южной Кореи.
По оценкам NIS, всего в Курскую область были переброшены около 11000 военнослужащих из КНДР "после завершения подготовки по адаптации к местным условиям на северо-востоке России". Перед отправкой к зоне боевых действий некоторых из них обучали тактике и реагированию на беспилотники. Часть военных, утверждают южнокорейские разведчики, уже участвовали в боевых действиях и даже погибли или получили ранения.
Северная Корея поставляет России тяжелое вооружение
В NIS также уверены, что Пхеньян поставляет Москве дальнобойную артиллерию, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Помимо прочего, в Сеуле предполагают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в ближайшее время.
WSJ: Северная Корея отправила в Россию замначальника штаба сухопутных войск
Ранее в тот же день американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на южнокорейские и украинские источники сообщило, что Северная Корея отправила в Россию заместителя начальника генштаба сухопутных войск страны, генерал-полковника Ким Ён Бока.
Как следует из текста, генералу может быть поручена интеграция северокорейских подразделений в российскую армию, а также сбор информации с поля боя для разработки планов по развертыванию солдат из КНДР.