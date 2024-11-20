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Северокорейских военных приписали к морской пехоте и ВДВ РФ

Алексей Волошинов
20 ноября 2024 г.

Военные из Северной Кореи приписаны к российской морской пехоте и ВДВ, рассказали в южнокорейской разведке. Некоторые из них уже вступили в бой в войне России против Украины.

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Солдаты армии Северной Кореи на военном параде (фото из архива)
Солдаты армии Северной Кореи на военном параде (фото из архива)Фото: Ng Han Guan/AP

Дислоцированные в России северокорейские войска были направлены в московскую воздушно-десантную бригаду и морскую пехоту ВС РФ, сообщило в среду, 20 ноября, южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на доклад "Национальной разведывательной службы" (NIS) Южной Кореи.

По оценкам NIS, всего в Курскую область были переброшены около 11000 военнослужащих из КНДР "после завершения подготовки по адаптации к местным условиям на северо-востоке России". Перед отправкой к зоне боевых действий некоторых из них обучали тактике и реагированию на беспилотники. Часть военных, утверждают южнокорейские разведчики, уже участвовали в боевых действиях и даже погибли или получили ранения.

Северная Корея поставляет России тяжелое вооружение

В NIS также уверены, что Пхеньян поставляет Москве дальнобойную артиллерию, включая 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Помимо прочего, в Сеуле предполагают, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию в ближайшее время.

WSJ: Северная Корея отправила в Россию замначальника штаба сухопутных войск

Ранее в тот же день американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на южнокорейские и украинские источники сообщило, что Северная Корея отправила в Россию заместителя начальника генштаба сухопутных войск страны, генерал-полковника Ким Ён Бока.

Как следует из текста, генералу может быть поручена интеграция северокорейских подразделений в российскую армию, а также сбор информации с поля боя для разработки планов по развертыванию солдат из КНДР.

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