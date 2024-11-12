Военные из Северной Кореи в РФ: какими они вернутся домой?

Сообщается, что КНДР послала тысячи солдат воевать на стороне России в войне с Украиной. Большинство их не были за границей - и даже поездка в РФ заставит их понять, что Северная Корея крайне бедна.

Решение Северной Кореи отправить войска на войну России с Украиной, по оценке наблюдателей, безусловно, укрепит партнерство Пхеньяна и Москвой - но это также означает, что тысячи северокорейских солдат познакомятся с чуждыми для КНДР идеями и другим образом жизни.

Точные цифры трудно проверить и подтвердить, но разведслужбы западных стран и Украины утверждают, что более 10 000 военных из Северной Кореи уже переброшены в Курскую область России, чтобы принять на ее стороне участие в войне с Украиной. И хотя северокорейские солдаты направляются непосредственно в зону боевых действий, они, вероятно, увидят относительное богатство российских городов и поселков по ходу долгого путешествия с Дальнего Востока до западной границы России в европейской части. Кроме того, военные из КНДР, вероятно, будут в РФ получать лучшее питание и более высокую зарплату, чем у себя на родине.

Профессор Андрей Ланьков Фото: picture-alliance/AP Photo/L. Jin-Man

"Многие из этих солдат - простые деревенские парни или младшие офицеры, которые впервые увидят мир за пределами Северной Кореи. И это, несомненно, заставит их понять, что их страна изолирована и чрезвычайно бедна", - указал в интервью DW Андрей Ланьков, профессор истории и международных отношений сеульского университета Кукмин.

Солдаты КНДР вернутся из России домой как "герои"

Те из них, кто останется жив, вероятно, вернутся домой со взглядами, противоречащими пропаганде режима, который утверждает, что Северная Корея - одна из самых счастливых и развитых стран мира. Однако аналитики убеждены, что эти солдаты будут избегать разговаривать об этом даже со своими родными и близкими. Северокорейский Департамент госбезопасности печально известен тем, что любую критику режима или общественных порядков КНДР рассматривает как измену, и власти за это жестоко наказывают.

Ким Чен Ын щедро вознаградит военных Северной Кореи, вернувшихся из России, полагают эксперты Фото: KNS/KCNA/dpa/picture alliance

"Эти люди выросли, зная, что именно им нельзя говорить, и они не станут героями-самоубийцами, не будут рассказывать о своих переживаниях, - отмечает Ланьков. - Они также будут пользоваться ореолом героев нации, и Ким Чен Ын щедро вознаградит их".

"Эти солдаты будут испытывать влияние того, что они увидят и сделают в России, но мы не можем рассчитывать на то, что это будет иметь политическое значение, по крайней мере в течение нескольких десятилетий", - прогнозирует профессор.

Северокорейский режим усиливает борьбу с иностранным влиянием

На протяжении многих десятилетий правительство КНДР стремилось максимально изолировать жителей страны от любого иностранного влияния. В последние годы эта кампания только усилилась: власти жестко преследуют всех, кого ловят за просмотром зарубежных фильмов или прослушиванием музыки, и отправляют за решетку граждан страны, которые пытаются бежать в Китай. Неподобающая одежда или прическа - если чиновники посчитают, что таковые явились результатом влияния из-за рубежа, - также используются в качестве предлога для ареста жителей одной из самых изолированных стран мира.

Однако в России командиры подразделений и сотрудники особых отделов не смогут полностью оградить северокорейских солдат от влияния извне, считает Дэн Пинкстон, профессор международных отношений в сеульском кампусе американского Университета Трои.

Военный парад в Пхеньяне, февраль 2018 года Фото: picture-alliance/Newscom

"Были сообщения о том, что северокорейские войска были доставлены (в Курскую область. - Ред.) самолетами с полигонов на Дальнем Востоке России. И вполне возможно, что решено было отправить их по воздуху просто потому, что (в Пхеньяне. - Ред.) не хотели, чтобы солдаты видели российские города из окон поездов, когда будут пересекать страну", - пояснил он в интервью DW, добавив, что многие из этих солдат, скорее всего, впервые в жизни совершили авиаперелет.

"Они очень быстро осознают, насколько отсталой является Северная Корея, хотя, как я полагаю, офицеры постараются максимально изолировать солдат от местного населения, чтобы ограничить их взаимодействие", - сообщил Пинкстон.

За вернувшимися домой солдатами в КНДР будут пристально наблюдать

Учитывая опыт властей КНДР в отношении ее граждан, побывавших за границей, включая тех, кто работал на стройках и лесозаготовках в России или в ресторанах и на заводах в Китае, вполне вероятно, что вернувшиеся из РФ военнослужащие будут в течение какого-то времени подвергнуты проверке и перевоспитанию, прежде чем им будет разрешено опять влиться в северокорейское общество.

Профессор Ланьков согласен с тем, что за возвращающимися солдатами будут пристально наблюдать: "Это сложнее сделать, когда они находятся в России и в зоне боевых действий. Но те из них, кто вернется домой, будут знать, что если они расскажут о том, что видели, это может быть опасно для них".

При этом он исходит из того, что опыт жизни за пределами Северной Кореи и увиденное "очевидное процветание" других стран будут терзать их. "Я, конечно, не ожидаю, что они сразу устроят революцию, но капитаны, которые сейчас служат в отправленном в Россию контингенте, через десяток лет станут генералами, и у них останутся сомнения. Со временем такие сомнения в отношении северокорейской системы могут стать значимыми", - заключил Андрей Ланьков.