КНДР заявила о поддержке России в войне против Украины

Северная Корея с самого начала войны России против Украины поддерживала Москву и будет делать это и дальше. Это следует из заявления главы МИД КНДР Цой Сон Хи, сделанного во время ее встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве в пятницу, 1 ноября.

"С самого начала специальной военной операции (полномасштабного российского вторжения в Украину. - Ред.) уважаемый товарищ председатель государственных дел (КНДР. - Ред.) Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы, ни на кого не оглядываясь, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу в их священной войне", - цитирует слова Цой в переводе на русский язык агентство ТАСС .

Поставки оружия из КНДР в Россию

28 октября немецкий Фонд Фридриха Наумана обнародовал исследование, согласно которому с начала полномасштабной войны России против Украины Пхеньян передал Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов.

Доходы Пхеньяна от военного сотрудничества с Россией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска, отмечается далее в публикации.

Точная оценка объемов северокорейских поставок оружия России невозможна, поскольку власти в Пхеньяне не публикуют данные об экспорте вооружений. Южнокорейские спецслужбы в своих отчетах опираются среди прочего на данные спутниковых снимков, полученных в ходе отслеживания поставок КНДР морским путем. По этой информации, Пхеньян поставляет России главным образом артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

Военные из Северной Кореи в России

Ранее НАТО подтвердила данные южнокорейской разведки о том, что Северная Корея перебросила в Россию также несколько тысяч солдат. "Если эти войска предназначены для войны в Украине, это знаменует значительную эскалацию ситуации с поддержкой Северной Кореей незаконной войны, которую ведет Россия, и является еще одним свидетельством значительных потерь России на фронте", - заявила 23 октября официальная представительница НАТО Фара Дахлалла в ответ на запрос DW.

По данным Национальной разведывательной службы (NIS) Южной Кореи, к тому моменту в Россию были переброшены около 3000 военнослужащих из КНДР, чтобы поддержать ее в войне против Украины. К декабрю Пхеньян планирует направить в Россию с этими целями в общей сложности 10 000 военных, сообщало агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные разведки.