В Южной Корее введено военное положение

В Южной Корее введено военное положение3 декабря 2024 г.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране. Об этом сообщило во вторник, 3 декабря, агентство Yonhap. По словам главы государства, такой режим вводится, чтобы "искоренить силы, поддерживающие Северную Корею", и "поддержать конституционный порядок". "Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение", - заявил Юн Сок Ёль в телеобращении к нации. Военное положение, заявил президент, поможет сохранить в стране конституционный порядок.
Во время военного положения в Южной Корее запрещена любая политическая деятельность, приостановлена работа политических партий, все СМИ и издательства переходят под контроль государства. Нарушители режима военного положения могут быть подвергнуты обыску, задержанию или аресту без ордера суда, кроме того им грозит наказание вплоть до смертной казни.
Споры о проекте бюджета
Неожиданный шаг сделан на фоне того, что между партией "Гражданская сила" Юн Сок Ёля и Демократической партией "Тобуро" продолжаются прения о проекте бюджета на следующий год, передало агентство AFP.
"Наша Национальная ассамблея стала пристанищем для преступников, логовом законодательной диктатуры, которая стремится парализовать судебную и административную системы и опрокинуть наш либеральный демократический порядок", - заявил глава государства. "Не заботясь о средствах к существованию народа, оппозиционная партия парализовала управление страной исключительно ради импичмента, специальных расследований", - утверждает он.
По данным СМИ, подходы к парламенту блокированы правоохранителями, высшее военное командование экстренно созвано для обсуждения ситуации.
Оппозиция призвала сторонников собраться у Нацассамблеи
В свою очередь Ли Чжэ Мён, председатель партии "Тобуро", имеющей большинство в парламенте, призвал сограждан прийти к Нацасамблее. "Танки, бронетранспортеры и солдаты с оружием и ножами будут править страной", - заявил он. "Экономика Республики Корея рухнет безвозвратно", - добавил Ли Чжэ Мён, выразив опасения в связи с решением президента.
После того как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, у здания Национальной ассамблеи в Сеуле вечером 3 декабря собрались протестующие - по данным агентства Yonhap, около 100 человек. Рядом с парламентом дежурит полиция. На улицах Сеула была замечена военная техника, а над Национальным собранием - военный вертолет.