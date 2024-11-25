КНДР расширяет завод по производству баллистических ракет

В американском центре CNS проанализировали спутниковые снимки, свидетельствующие о строительстве на территории завода по производству оружия в Хамхыне, который выпускает ракеты "Хвансон-11".

По данным американского Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина (CNS), Северная Корея расширяет один из ключевых заводов по производству оружия в Хамхыне, входящем в состав Рёнсонского машиностроительного комплекса. Об этих работах на предприятии под названием "Завод 11 февраля" свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает в понедельник, 25 ноября, Reuters со ссылкой на исследователей CNS.

Как отмечает агентство, это единственный завод в КНДР, производящий баллистические ракеты "Хвансон-11", известные на Западе как KN-23. Россия, предположительно, использует их в войне против Украины.

Строится новое сборочное здание и жилой комплекс для рабочих

На сделанных в начале октября компанией Planet Labs спутниковых снимках видно, что на территории предприятия на восточном побережье Северной Кореи ведется строительство нового здания для сборки ракет и нового жилого комплекса, по всей вероятности, предназначенного для рабочих. Кроме того, аналитики CNS предполагают, что Пхеньян улучшает входы в некоторые подземные объекты данного комплекса.

В CNS считают, что расширение завода в Хамхыне свидетельствует о том, что Северная Корея пытается значительно увеличить его производительность.

В КНДР заявляли о модернизации завода

О расширении данного комплекса ранее не сообщалось. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавало, что в настоящее время на территории Рёнсонского машиностроительного комплекса ведутся строительные работы с целью модернизации.

И Москва, и Пхеньян отрицают передачу северокорейского оружия РФ для использования в войне против Украины. Вместе с тем обе страны подписали соглашение о взаимной обороне и укреплении сотрудничества в оборонной сфере.