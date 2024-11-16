КНДР поставила России артиллерию и дальнобойные РСЗО

Наряду с отправкой в Россию более 10 тысяч своих солдат Пхеньян поставил Москве почти 50 самоходных гаубиц М1978 "Коксан" и 20 модернизированных РСЗО для контрнаступления под Курском, сообщает Financial Times.

Северная Корея могла поставить России почти 50 самоходных гаубиц М-1978 "Коксан" и 20 модернизированных 240-мм реактивных систем залпового огня, базирующихся на советских РСЗО БМ-27 "Ураган". Об этом в субботу, 16 ноября, со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает британская газета Financial Times (FT).

По данным FT, вооружение КНДР уже прибыло в Курскую область для проведения наступления армии РФ при участии северокорейских солдат, целью которого является вытеснение из региона подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фотографии нескольких покрытых камуфляжной сеткой гаубиц "Коксан" на одной из железных дорог в Красноярском крае попали в Сеть еще в четверг, 14 ноября. Однако аналитикам не удалось вычислить конкретную дату, когда были сделаны снимки.

По данным западных и украинских военных экспертов, Россия сосредоточила для контрнаступления под Курском около 50 тысяч солдат, среди которых более 10 тысяч северокорейских бойцов. Солдаты КНДР, одетые в российскую форму, проходят на территории РФ обучение артиллерийской стрельбе, пехотной тактике и расчистке окопов, пишет газета The New York Times. Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября заявил, что часть военных КНДР, находящихся в Курской области, уже вступила в бой с ВСУ и понесла первые потери.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины.

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.