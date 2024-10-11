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Россия начала масштабную контратаку против ВСУ под Курском

Кирилл Шестаков
11 октября 2024 г.

Войска РФ перешли в активное контрнаступление в Курской области. ВСУ теряют занятые территории, но ситуация - "контролируемая", пишет украинский проект Deepstate.

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Разрушенный в результате боев памятник Ленину в Судже (архив)
Разрушенный в результате боев памятник Ленину в Судже (архив)Фото: Yan Dobronosov/AFP

Российские военные начали масштабную контратаку против Вооруженных сил Украины(ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил вечером в четверг, 10 октября, украинский мониторинговый проект Deepstate. Об активном контрнаступлении РФ в Кореневском, Суджанском и Глушковском районах пишут также российские провоенные блогеры.

В частности, близкий к Минобороны РФ Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, подразделения РФ "практически полностью выбили украинские формирования из Глушковского района". Канал "Два майора" сообщил о продвижении россиян возле села Зеленый Шлях в Суджанском районе. В Кореневском районе, по оценке украинского проекта Deepstate, ВСУ в течение 10 октября потеряли более 38 кв. км занятых территорий. Таким образом, Украина в течение суток лишилась самого большого участка в Курской области за месяц, отмечает Telegram-канал "Агентство".

По данным канала "Северный ветер", российским войскам к вечеру 10 октября удалось "занять пять населенных пунктов и окружить не менее двух батальонов противника, перерезав две важные дороги снабжения и эвакуации". 11 октября командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил в интервью "Комсомольской правде", что РФ выбила украинских военных уже из 15 населенных пунктов Курской области.

Deepstate: Ситуация для ВСУ "сложная, но контролируемая"

Украинский проект Deepstate 11 октября, на следующий день после сообщений о начале контрнаступления РФ, назвал ситуацию в Курской области "сложной, но контролируемой". "Враг во время штурмовых действий понес немалые потери, закрепляться дальше им будет трудно", - пишет канал. Как отмечает Deepstate, тяжелые бои продолжаются в районе села Любимовка.

"Судя по всему, началась новая массированная контратака российской армии в Курской области", - пишет независимый военный аналитик Ян Матвеев. В то же время он отмечает, что наступление РФ "пока скрыто туманом войны", поскольку обе стороны сообщают о своих успехах.

Главком ВСУ: РФ перебросила под Курск 50 тысяч военных

Российское командование перебросило в Курскую область около 50 тысяч военных, в том числе с запорожского, херсонского и краматорского направлений. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме, показанном 10 октября в рамках телемарафона. "Это облегчило нам условия ведения оборонной операции", - приводит его слова "РБК-Украина". 

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