ВСУ смогут удерживать районы Курской области еще месяцы

У украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ. При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сообщает Bloomberg.

Украинские войска смогут удерживать занятые ими территории Курской областиеще как минимум несколько месяцев, сообщило в среду, 9 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных источников в администрации США. По их словам, у украинских военных налажена система снабжения войск, находящихся на территории РФ, в том числе боеприпасами, с нехваткой которых не так давно сталкивались вооруженные силы Украины (ВСУ). При этом российские войска пока проводят в Курской области лишь ограниченные контратаки, сосредоточиваясь преимущественно на операциях на востоке Украины.

Некоторые американские чиновники полагали, что операция в Курской области, в самом начале впечатлявшая быстрым продвижением войск, может в итоге слишком дорого обойтись ВСУ, если Россия начнет контратаковать и быстро вытеснит украинские войска, отмечает Bloomberg.

В Киеве считают, что отступать будет дороже

Итальянская газета Corriere della Sera в свою очередь пишет, что в Киеве считают, что с точки зрения потерь в живой силе покинуть Курскую область будет еще дороже, чем оставаться там, поскольку российские войска, по всей видимости, станут преследовать подразделения ВСУ и по другую сторону границы - в Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский, напоминает агентство Bloomberg, говорил, что собирается использовать занятые ВСУ территории в Курской области как разменную монету на переговорах с Москвой. Однако власти РФ пока не демонстрируют готовность вести такие переговоры, пишет Bloomberg.

В ходе вторжения в Курскую область ВСУ взяли под контроль около 1300 кв. км территории и примерно 100 населенных пунктов. После этого российская армия предприняла попытку контрнаступления и заявила об освобождении десяти поселков.