РФ поставила КНДР нефть в обмен на оружие и солдат

Объем нефти, полученной КНДР от России, превысил 1 млн баррелей. Это обеспечивает Пхеньяну уровень стабильности, невиданный со времени введения санкций, сообщает Русская служба BBC.

Россия с марта 2024 года отправила в Северную Корею более 1 млн баррелей нефти, сообщила в пятницу, 22 ноября, Русская служба BBC со ссылкой на расчеты исследовательского центра Open Source Centre, сделанные на основе спутниковых снимков.

По данным аналитиков, за последние восемь месяцев более десятка северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР. Спутниковые снимки показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта, через семь месяцев после первых сообщений о поставках в Россию северокорейских боеприпасов. Последний рейс был зафиксирован 5 ноября, когда уже было известно об отправке войск КНДР в Курскую область.

Усиление стабильности КНДР

"Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции", - отметил старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

КНДР находится под международными санкциями из-за разработки ядерного оружия. Стране запрещено закупать более 500 тысяч баррелей нефти в год. При этом 1 млн баррелей, или 56 тысяч тонн, - это незначительный объем для России, которая, по официальным данным, за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

Ранее источники британской газеты The Times в западной разведке сообщили, что Северная Корея поставляет в Россию около 3 млн снарядов в год, что составляет половину всех боеприпасов, которые российская армия использует на войне против Украины.

Северокорейские солдаты в России

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, КНДР могла перебросить в Россию до 12 тысяч солдат. Южнокорейская разведка также сообщила, что Москва платит Пхеньяну по две тысячи долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам обычного гражданина КНДР.

В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство северокорейских солдат, отправленных на помощь России, уже участвуют в боевых действиях в Курской области. The New York Times ранее сообщила, что Россия собрала группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейских военных, для контрнаступления в Курской области, часть которой с августа оккупирована украинскими войсками.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно статье 4-й соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.