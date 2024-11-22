  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

РФ поставила КНДР нефть в обмен на оружие и солдат

Сергей Ромашенко
22 ноября 2024 г.

Объем нефти, полученной КНДР от России, превысил 1 млн баррелей. Это обеспечивает Пхеньяну уровень стабильности, невиданный со времени введения санкций, сообщает Русская служба BBC.

https://p.dw.com/p/4nJ3z
Российский нефтеналивной танкер в пакистанском Карачи
Российский нефтеналивной танкер в пакистанском КарачиФото: Karachi Port Trust/AP/picture alliance

Россия с марта 2024 года отправила в Северную Корею более 1 млн баррелей нефти, сообщила в пятницу, 22 ноября, Русская служба BBC со ссылкой на расчеты исследовательского центра Open Source Centre, сделанные на основе спутниковых снимков.

По данным аналитиков, за последние восемь месяцев более десятка северокорейских танкеров совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР. Спутниковые снимки показывают, что в Россию эти танкеры шли пустыми, а возвращались загруженными.

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта, через семь месяцев после первых сообщений о поставках в Россию северокорейских боеприпасов. Последний рейс был зафиксирован 5 ноября, когда уже было известно об отправке войск КНДР в Курскую область.

Усиление стабильности КНДР

"Этот постоянный приток нефти дает Северной Корее уровень стабильности, которого она не видела с тех пор, как были введены санкции", - отметил старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

КНДР находится под международными санкциями из-за разработки ядерного оружия. Стране запрещено закупать более 500 тысяч баррелей нефти в год. При этом 1 млн баррелей, или 56 тысяч тонн, - это незначительный объем для России, которая, по официальным данным, за одни сутки добывает почти в десять раз больше.

Ранее источники британской газеты The Times в западной разведке сообщили, что Северная Корея поставляет в Россию около 3 млн снарядов в год, что составляет половину всех боеприпасов, которые российская армия использует на войне против Украины.

Северокорейские солдаты в России

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северная Корея отправила своих солдат на помощь России. Позднее эти сведения были подтверждены разведкой Южной Кореи и Пентагоном. По данным Киева, КНДР могла перебросить в Россию до 12 тысяч солдат. Южнокорейская разведка также сообщила, что Москва платит Пхеньяну по две тысячи долларов за каждого военнослужащего, что эквивалентно 83 годовым зарплатам обычного гражданина КНДР.

В ноябре Госдепартамент США заявил, что большинство северокорейских солдат, отправленных на помощь России, уже участвуют в боевых действиях в Курской области. The New York Times ранее сообщила, что Россия собрала группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейских военных, для контрнаступления в Курской области, часть которой с августа оккупирована украинскими войсками.

В июне президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ фактически закрепляет военный альянс между странами. Согласно статье 4-й соглашения, в случае нападения на одну из сторон другая обязуется предоставить военную помощь всеми доступными средствами.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
На въезде в Курскую область

Наступление ВСУ в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа ВСУ проводят наступление в Курской области, захватывая населенные пункты на территории РФ. В ряде районов Курской и Белгородской областей проходит эвакуация населения. Досье DW.
Конфликты18 ноября 2024 г.
external

Спешка Путина с наступлением в Курской области и кто кем будет при Трампе. DW Новости (12.11.2024)

Спешка Путина с наступлением в Курской области и кто кем будет при Трампе. DW Новости (12.11.2024)

Давление на Киев усиливается. Россия продолжает наступать в Донбассе и готовится к атаке на ВСУ в Курской области. Путин, по информации некоторых западных СМИ, стремится успеть улучшить переговорные позиции России до прихода Трампа в Белый дом. Как в России реагируют на планы избранного президента США?
Политика12 ноября 2024 г.29:55 мин.