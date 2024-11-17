КНДР может направить в Россию до 100 тысяч военных

Сто тысяч военных КНДР в России означают не единовременную переброску, а общую численность с учетом ротации, пишет Bloomberg.

Северная Корея может отправить в Россию до 100 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины в случае укрепления альянса Пхеньяна и Москвы. Об этом агентство Bloomberg сообщает в воскресенье, 17 ноября, ссылаясь на собеседников, знакомых с предварительными оценками ряда стран "Группы двадцати" (G20).

КНДР не обязательно пойдет на такой шаг, пояснили собеседники агентства. Кроме того, военная поддержка в таком масштабе будет означать не единовременную переброску стотысячного контингента, а общую численность северокорейских сил в РФ с учетом их ротации, указали источники Bloomberg.

Украинский посол в Сеуле - об ожиданиях Киева

Аналогичную оценку ранее дал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в интервью "Голосу Америки". Киев ожидает, что до 15 тысяч военнослужащих КНДР, отправленных в Курскую область, будут меняться каждые несколько месяцев, пояснил дипломат. Пресс-секретари министерства обороны Южной Кореи и канцелярии южнокорейского президента отказались от комментариев.

Несколько участников саммита G20 в Бразилии в предстоящие дни затронут вопрос северокорейских сил в России. Так канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) коснется этой темы в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает Bloomberg.

Стратегическое партнерство Москвы и Пхеньяна

Несколькими днями ранее Северная Корея и Россия ратифицировали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение, заключенное во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

В последние недели разведки Южной Кореи, США и Украины неоднократно сообщали о переброске северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Подобное поведение Пхеньяна вызвало обеспокоенность в ООН и критику со стороны НАТО и Евросоюза.

По данным Сеула, Вашингтона и Киева, часть сил КНДР переброшена в граничащую с Украиной Курскую область для участия в контрнаступлении. При этом северокорейские военные уже несут потери в этом регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Решение США снять запрет для Украины на удары вглубь России полученными от Вашингтона дальнобойными ракетами ATACMS посылает Пхеньяну сигнал об уязвимости переброшенных в РФ северокорейских сил, пишет газета The New York Times.