КНДР ратифицировала договор о партнерстве с Россией

Соглашение Москвы и Пхеньяна предусматривает военную помощь одной страны другой при вооруженном нападении какого-либо государства на одну из сторон.

Северная Корея ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Соответствующий документ лидер КНДР Ким Чен Ын подписал в понедельник, 11 ноября, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Россия ратифицировала его двумя днями ранее.

Заключен в ходе визита Путина в Пхеньян

Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна был заключен в столице КНДР 19 июня во время визита президента России Владимира Путина. Среди прочего соглашение предусматривает военную и иную помощь одной страны другой "всеми имеющимися в ее распоряжении средствами", если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства и окажется таким образом в состоянии войны.

Военные КНДР переброшены в Россию

В последние недели разведки Южной Кореи, США и Украины неоднократно сообщали о переброске северокорейских военнослужащих в Россию для участия в войне против Украины. Подобное поведение Пхеньяна вызвало обеспокоенность в ООН и критику со стороны НАТО и Евросоюза.

По данным Сеула, Вашингтона и Киева, часть сил КНДР переброшена в граничащую с Украиной Курскую область для участия в контрнаступлении. При этом северокорейские военные уже несут потери в этом регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.