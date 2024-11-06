Солдаты КНДР под Курском - дешевая сделка Путина и Кима

Военные КНДР в Курской области - сделка Кремля с режимом Кима, которая не сильно поможет российской армии. Однако Путин надеется использовать ее для шантажа США и их союзников в Азии, пишет Константин Эггерт.

Владимир Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне (июнь 2024 года) Фото: Vladimir Smirnov/POOL/TASS/dpa/picture alliance

Северокорейские военные никогда в жизни не видели интернета. Попав в Россию, они буквально приклеились к экранам и стали смотреть… онлайн-порно. Этой историей, со ссылкой на свои источники, поделился ведущий международный обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. Если это правда, то эта история служит отличной иллюстрацией парадоксов и проблем сделки между режимами Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Рис и технологии для Кима

Из того, что мы знаем сегодня, речь идет об обмене сотен тысяч тонн риса и ракетно-космических технологий на солдат. В том, что и рис, и технологии северокорейскому диктатору действительно нужны, сомнений нет: нужно как-то кормить сидящее на скудном пайке население и усовершенствовать северокорейские баллистические ракеты.

Ответ на вопрос, что в долгосрочной перспективе выигрывает от этих договоренностей Кремль, дать сложно. Автор этих строк далек от высмеивания армии КНДР как "отсталой". Я бывал в Южной Корее. Там угрозу с севера воспринимают очень серьезно. Небоскребы Сеула, рушащиеся под ударами северокорейской артиллерии, для южнокорейских политиков и военных - не дистопия из кино, а один из возможных сценариев будущего, воплощения которого в жизнь категорически нельзя допустить.

Изменят ли военные КНДР положение дел на фронте?

Однако, если говорить об Украине, то возникает вопрос: смогут ли 10 или 20 тысяч военнослужащих КНДР, которые то ли вот-вот вступят, то ли уже вступили в бой против ВСУ, принципиально изменить положение дел на фронте? Ведь их взаимодействие с российскими военными будет непростым. Отсутствие интернет-практики - лишь одна из проблем. Ставить боевые задачи и получать донесения через переводчиков российскому командованию будет непросто. В таких случаях велик риск недопонимания и ошибок.

Кроме того, Корейская народная армия (в коммунистических диктатурах все всегда "народное" и "демократическое") использует российское, китайское и собственно северокорейское оружие. Ее офицеры учатся, как в российских, так и в китайских военных учебных заведениях. Это значит, что масса элементов управления войсками и планирования отличаются от того, что принято в вооруженных силах России.

Наконец, даже если считать, что интенсивность боев сегодня не такая, как, скажем, в свое время в Мариуполе или Волчанске, численность северокорейского контингента явно недостаточна для того, чтобы принципиально изменить ситуацию в пользу России. Выскажу предположение: после знакомства с интернетом, да еще вдали от диктатуры, соблазн побыстрее сдаться в плен для северокорейцев будет очень велик. Уверен, что в Киеве подыщут, если уже не подыскали филологов-кореистов для ведения агитации. Разумеется, удерживать военных КНДР от сдачи в плен будет наличие семей, остающихся заложниками династии Ким дома. Но это, в целом, плохо влияет на боевой дух и решимость воевать. В том, что северокорейцев будут бросать на самые опасные участки фронта, можно не сомневаться. Так что большинство из них, домой не вернется, даже в цинковых гробах. Киму это совершенно не нужно, а жизни собственных граждан ему абсолютно безразличны.

Путин делает ставку на шантаж

Пока все выглядит так, что выгода для Путина от прибытия военных из Северной Кореи невелика. Тогда зачем они ему? Не стоит думать, что это какой-то особо хитрый стратегический ход. Кремль просто воспользовался возможностью получить хоть какое-то подкрепление хоть на какое-то время, да еще относительно дешево, вот и все объяснение.

Дело, как мне кажется, не в северокорейских солдатах. Российский режим ищет инструменты для шантажа Запада. И считает, что нашел один из них в сотрудничестве с пхеньянской диктатурой. Это неприкрытая угроза Америке и ее азиатским союзникам - Южной Корее и Японии: "Мы объединились с одним из самых гнусных и непредсказуемых режимов мира. Трепещите, потому что мы дадим Киму ракетные технологии, чтобы он еще активнее угрожал Сеулу и Токио ядерным ударом. Срочно звоните нам и уговаривайте оставить в покое Азию - разумеется, в обмен на уступки по Украине". Не уверен, что это сработает с администрацией новоизбранного президента Дональда Трампа. Трамп считает себя специалистом по переговорам с Пхеньяном, но Путин в его корейских планах явно лишний.

Также пока не совсем ясно, давал ли Си Цзиньпин согласие Ким Чен Ыну на сделку с Москвой? Пекин - главный спонсор и покровитель Кима. Если давал, то тогда Китай вступает на путь сознательной дестабилизации Восточной Азии. И это вызовет ответную реакцию США, их союзников в Сеуле и Токио, а также Индии. В эту версию верится с трудом. Если Ким договорился с Путиным за спиной китайцев, то это будет первая и последняя такая договоренность: пекинский режим не прощает вассалам самодеятельности. Но, скорее всего, речь о единовременной сделке, по крайней мере, пока это выглядит так. Пекинское политбюро не хочет поражения России, но это не значит, что оно желает выглядеть в глазах мира постоянным военным союзником Кремля. А именно это и случится, если отправка северокорейских военных на войну с Украиной станет регулярной.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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