Войска КНДР в РФ: по какому праву и можно ли их остановить?

Северокорейские войска в России - это прецедент, нарушение международного права или военное преступление? Чего от них ждать, и может ли Запад остановить эскалацию? DW разбиралась вместе с экспертами.

Северокорейские военные уже в Курской области - эту информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после совещания в штаб-квартире альянса в Брюсселе с высокопоставленными представителями Южной Кореи. Сколько именно солдат из КНДР сейчас находится непосредственно в этом регионе, он не указал, однако, по последним данным Пентагона, всего в России их уже 10 000. Военные проходят обучение на востоке страны и, по прогнозам Вашингтона, "вероятно, усилят российские войска вблизи Украины в ближайшие недели".

Лучшие войска Пхеньяна

Это не простые солдаты и не "пушечное мясо", а северокорейский спецназ, то есть самые подготовленные войска в КНДР, насчитывающие 200 тысяч человек, и вопрос в том, продолжит ли Пхеньян переброску этих сил в РФ, пояснила DW эксперт по оборонным исследованиям в Королевском колледже Лондона Марина Мирон.

Смогут ли северокорейские военные существенно изменить ситуацию на поле боя в войне России против Украины, будет зависеть от многих факторов. Например, им придется преодолевать языковой барьер и учиться обращению с российской техникой. Так что интеграция этих солдат, их взаимодействие с российскими подразделениями будут проблематичными, считает Мирон.

Марина Мирон Фото: DW

Однако важнее всего то, где и как их решат задействовать, говорит она. Так, в Курской области северокорейцы могли бы взять на себя часть логистических задач, чтобы высвободить человеческие ресурсы армии РФ для переброски в Донбасс и захвата стратегически важных городов, таких как Покровск, полагает аналитик. Но, по ее словам, этим потенциал северокорейского спецназа не ограничивается: "Они могут быть использованы для подготовки поля боя перед наступательными операциями. Это означает, что они будут заходить к украинским формированиям в тыл и выводить их из строя, создавая тем самым оперативное преимущество для российских войск".

Создали ли Москва и Пхеньян прецедент?

В беседе с DW Марина Мирон назвала эту ситуацию "правовым прецедентом": с ее точки зрения, таковым можно считать задействование северокорейских солдат в России на основании ратификации Госдумой РФ договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном.

В свою очередь, юрист и научная сотрудница Центра изучения разведки и безопасности (CISS) при Университете бундесвера в Мюнхене Верена Джексон не относит данный случай к прецедентам. Она указывает, что взаимное "одалживание" солдат государствами существовало задолго до этого случая, например, во время американской войны за независимость в XVIII веке, а действующее международное право - это продукт законов и опыта войн предыдущих столетий. Тем не менее Джексон согласна с тем, что в наши дни - после мировых войн и Женевских конвенций 1949 года - такое явление - "новшество". "Я бы определенно назвала это поворотной точкой для современного права и нынешней политической ситуации", - подчеркнула эксперт по международному военному праву.

Последуют ли другие страны примеру КНДР?

Марина Мирон предупреждает, что теперь другие страны могут последовать примеру КНДР, подписав с Москвой соглашение о сотрудничестве, в том числе оборонном, и направив ей в качестве подкрепления свои войска. В этом контексте военный аналитик упоминает, например, Вьетнам.

Но насколько легитимны подобные действия? С одной стороны, каждое государство вольно заключать соглашения с другими странами - это гарантируется международным правом на основе принципа суверенитета. Но, с другой стороны, существуют юридические критерии действительности соглашений для их общего признания.

Верена Джексон Фото: Privat

Наличие межправительственного договора между РФ и КНДР не влияет на незаконность или законность военной поддержки, которую Пхеньян оказывает Москве, с точки зрения международного права, поясняет Верена Джексон. Решающим в данной ситуации является то, как именно организована эта поддержка.

Имеет ли КНДР право отправлять в Россию войска?

Например, такие случаи, как сейчас с Северной Кореей, в международном праве могли бы считаться заимствованием государственных органов, считает Джексон. Однако для этого северокорейские солдаты должны быть полностью интегрированы в российскую командную структуру, а, следовательно, Россия должна отвечать за их действия. Грубо говоря, отмечает юрист, иностранные солдаты рассматриваются как материал, который поставляет Северная Корея и которым Россия может распоряжаться по своему усмотрению. Но даже в законном случае с предоставлением в аренду госорганов возникают сложные юридические вопросы.

При этом в брюссельских штаб-квартирах - как Европейского Союза, так и Североатлантического альянса - называют переброску северокорейских войск в Россию для участия в ее незаконной агрессивной войне против Украины серьезным нарушением международного права, включая основополагающие принципы Устава ООН и резолюции ООН.

Ким Чен Ын в России Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

"Cитуация, к сожалению, не так проста с юридической точки зрения, - говорит Джексон. - Правовая оценка должна быть сделана независимо от политической или стратегической оценки. Несомненно, ситуация сейчас явно обострилась, но это не значит, что в ее основе обязательно лежит поведение, противоречащее международному праву, даже если оно сомнительно с моральной точки зрения".

"Если КНДР станет стороной в войне, потенциал эскалации огромен"

Она поясняет, что в этой ситуации больше нюансов, чем следует из политических заявлений. Так, северокорейские войска в России без участия в боевых действиях и без немедленных подготовительных мероприятий не делают КНДР стороной в войне. Поэтому Украина не имеет права просто напасть на Северную Корею. Однако даже в этом случае Пхеньян все равно действует за рамками международного права, поскольку поддерживает агрессора.

Верена Джексон рассуждает так: "Если северокорейские солдаты принимают непосредственное участие в боевых действиях вместе с Россией в Украине, необходимо выяснить, как именно это происходит. Они задействованы как таковые или под российским флагом и в российской форме? Тогда возникает конкретный вопрос: становится ли Северная Корея воюющей стороной - а значит, законной целью - и кому приписываются действия северокорейских солдат". Если КНДР станет воюющей стороной, потенциал эскалации огромен, резюмирует юрист.

"Российская тень над Корейским полуостровом"

НАТО призвала Россию и КНДР немедленно прекратить совместные военные действия. Углубление их военного сотрудничества - угроза как для евроатлантической безопасности, так и для Индо-Тихоокеанского региона, убежден генсек альянса Рютте. Он уже не раз указывал, что взамен Пхеньян может потребовать от России аналогичной поддержки, поэтому союзники по НАТО обсуждают расширение сотрудничества со странами этого региона.

"Российская тень нависла над Корейским полуостровом", - говорит Марина Мирон. Но, по ее мнению, защитить Южную Корею НАТО было бы очень сложно. "Сдерживание НАТО провалилось, у альянса нет конкретной стратегии, как справиться с Россией, а теперь к ней присоединяется Северная Корея, что еще больше усложняет стратегическую ситуацию для НАТО", - подытожила она.

Каким может быть ответ Запада

На этом фоне Североатлантический альянс и его партнеры говорят и об усилении военной поддержки Украины. Так, например, Южная Корея до сих пор поставляла украинцам только нелетальные виды вооружений, но теперь не исключает пересмотра этой позиции.

На поддержку российской агрессии со стороны Пхеньяна "будет дан соответствующий ответ", согласованный с международными партнерами, пообещали в Евросоюзе. В этом контексте 4 ноября состоится стратегический диалог ЕС - Южная Корея, сопредседательствовать в котором будет верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Первым шагом, безусловно, могут стать новые или более жесткие санкции, считает Верена Джексон. Хотя, как и многие наблюдатели, она задается вопросом, окажут ли они желаемый эффект на и так обложенный эмбарго Пхеньян. Впрочем, собеседники DW в брюссельских кулуарах убеждены, что такой потенциал есть в отношении России.

А если будет сделан вывод, что Северная Корея, как и Россия, нарушает запрет на агрессивную войну, отправляя своих солдат, то это будет считаться военным преступлением, которое может привести в Международный уголовный суд, говорит юрист.

"Вместе с тем, нынешняя ситуация вновь подчеркивает все более обостряющуюся проблему того, что международное право может игнорироваться государствами легко и безнаказанно", - резюмирует она.