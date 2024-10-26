Bloomberg: НАТО может усилить Киев в ответ на действия КНДР

Южная Корея 28 октября поделится с НАТО данными разведки о возможной подготовке в РФ солдат из КНДР для их последующего участия в войне против Украины. О планируемом заседании Североатлантического альянса с участием представителей Сеула сообщило в пятницу, 25 октября, агентство Bloomberg .

По словам собеседников издания, "осведомленных в этом вопросе", потенциальные ответы НАТО на возможное участие Северной Кореи в войне РФ против Украины ограничены, но "могут включать усиление поддержки Украины и наращивание партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе".

Кроме того, военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна может побудить Сеул "предложить более прямую поддержку Киеву, включая летальное оружие", пишет Bloomberg. Об этом на фоне множащихся подтверждений отправки северокорейских солдат в РФ ранее сообщало южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя президента страны.

Сеул: КНДР готовит к отправке в РФ уже вторую группу военных

По данным южнокорейской разведки, на которые ссылается Bloomberg, Пхеньян готовит к отправке на обучение в РФ вторую группу солдат, в то время как в дальневосточных регионах России находятся уже 1500 бойцов северокорейского спецназа.

Южная Корея полагает, что КНДР договорилась с РФ об участии в войне против Украины около 10 тысяч северокорейских солдат. Предполагается, что после месячной подготовки на военных объектах на Дальнем Востоке РФ солдаты будут отправлены на передовую. Кремль планирует снабдить северокорейцев поддельными удостоверениями личности, чтобы они выглядели как жители восточных регионов России, говорится в документах южнокорейской разведки.

О том, что Россия уже в конце октября задействует в войне северокорейских солдат, ранее написал президент Украины Владимир Зеленский. По данным украинской военной разведки, Москва направит их в Курскую область, в которой с августа продолжается военная операция ВСУ.

Путин не отрицает помощь КНДР в войне РФ против Украины

Отвечая на вопрос о возможной военной помощи России со стороны КНДР Президент РФ Владимир Путин заявил, что она регулируется Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который ранее подписали лидеры двух стран.

В договоре есть статья, прямо предусматривающая военную помощь, отметил Путин. "Как мы поступим с этой статьей - это еще вопрос, который мы решим в контакте с нашими северокорейскими друзьями. Если нужно будет что-то решить, мы решим. Соответствующая позиция наших друзей из Северной Кореи есть", - приводит ответ Путина телеканал "Россия-1".

Днем ранее российский президент косвенно подтвердил, что солдаты из КНДР проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил, что "если есть снимки, значит, они что-то отражают".

ЕС на фоне этого отметил, что подобными действиями Москва показывает, что не стремится к достижению мира с Украиной, как об этом не раз заявлял и сам Путин. Кроме того, власти РФ в последние месяцы начали открыто поддерживать стремление КНДР обладать ядерным оружием, что компрометирует обязанности России как члена Совета Безопасности ООН, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.