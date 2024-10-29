Киев и Сеул активизируют контакты для противодействия КНДР

Президенты Украины и Южной Кореи договорились усилить обмен разведданными между странами для разработки контрмер и стратегии реагирования на участие Северной Кореи в войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор c южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем на фоне ожидаемого Киевом и Сеулом привлечения войск Северной Кореи к войне в Украине на стороне России. "Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух стран", - написал Зеленский в Telegram по итогам беседы во вторник, 29 октября.

По словам украинского лидера, он предоставил президенту Южной Кореи "свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости от зоны боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч".

"Договорились усилить обмен разведданными и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, в том числе высшем, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству общих партнеров", - сообщил Зеленский, добавив, что в рамках этой договоренности Киев и Сеул в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий.

Южная Корея обеспокоена военными связями Пхеньяна и Москвы

В ходе телефонного разговора с Зеленским Юн Сок Ёль заявил, что Южная Корея не оставит без внимания углубление военных связей между Пхеньяном и Москвой, и пообещал принять "поэтапные меры" в ответ на растущие угрозы безопасности.

"Северная Корея предпринимает беспрецедентные и опасные шаги, размещая силы специального назначения в России, помимо оказания военной поддержки", - приводит слова южнокорейского лидера его администрация .

Юн Сок Ёль также выразил обеспокоенность в связи с возможной передачей Москвой секретных военных технологий Пхеньяну в обмен на размещение войск, а также получением северокорейскими силами боевого опыта в Украине, что может представлять "значительную угрозу безопасности" Южной Кореи.

Сообщения о переброске северокорейских солдат в Россию

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил переброску северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область. В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Сообщения о возможном задействовании северокорейских военных в войне России против Украины появились в последние недели. Предполагается, что после одномесячной подготовки солдаты будут отправлены на передовую. Кремль планирует снабдить их поддельными документами, выдавая северокорейцев за жителей восточных регионов России, говорилось в документах разведки Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в России подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил: "Если есть снимки, значит, они что-то отражают". Зеленский сообщал, что северокорейских солдат могут задействовать уже с 27-28 октября.