Азиатские СМИ: 200 перебежчиков из КНДР готовы помочь ВСУ

Группа из 200 проживающих в Южной Корее бывших северокорейских солдат добивается отправки в Украину, чтобы оказывать психологическое воздействие на бывших товарищей, пишет South China Morning Post.

Проживающие в Южной Корее перебежчики из КНДР готовы помочь украинской армии, оказывая воздействие на северокорейских военнослужащих, если те будут переброшены на фронт в Украину. Группа в составе почти 200 перебежчиков "добивается отправки в Украину, чтобы начать кампанию психологической войны против своих бывших товарищей", сообщила во вторник, 29 октября, гонконгская газета South China Morning Post.

Бывшие военнослужащие КНДР готовы помочь ВСУ

Речь идет о бывших военных КНДР, имеющих от 7 до 9 лет опыта службы в армии. Они хотят применить свои инсайдерские знания, чтобы использовать психологическую уязвимость северокорейцев, дезорганизовать и подорвать их моральный дух в случае их отправки на фронт в Украине.

"Мы готовы отправиться туда, чтобы работать в качестве агентов психологической войны - посредством громкоговорителей, распространения листовок и даже как переводчики", - заявил в интервью азиатскому изданию This Week 69-летний перебежчик Ан Чан Иль. "Мы все ветераны войны, которые понимают военную культуру и психологическое состояние Северной Кореи лучше, чем кто-либо другой", - подчеркнул он.

Еще один активист, готовый помогать ВСУ, Ли Мин Бок, опубликовал открытое письмо посольству Украины в Сеуле, в котором обратился к Владимиру Зеленскому. Он призвал Зеленского позволить помочь ему "в спасении северокорейских солдат", указывается далее.

Сообщения о переброске северокорейских солдат в Россию

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил переброску северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область. В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Сообщения о возможном задействовании северокорейских военных в войне России против Украины появились в последние недели. Предполагается, что после одномесячной подготовки солдаты будут отправлены на передовую. Кремль планирует снабдить их поддельными документами, выдавая северокорейцев за жителей восточных регионов России, говорилось в документах разведки Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил: "Если есть снимки, значит, они что-то отражают". Зеленский сообщил, что северокорейских солдат могут задействовать уже с 27-28 октября.