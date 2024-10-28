В ЕК назвали отправку в РФ военных КНДР серьезной эскалацией

По словам Урсулы фон дер Ляйен, "безопасность Европы и Восточной Азии взаимосвязана". В Пентагоне оценили численность переброшенных в РФ северокорейских сил в 10 тыс.

Переброска войск КНДР в Россию является "серьезной эскалацией войны и угрозой глобальному миру". Об этом в понедельник, 28 октября, написала в соцсети X председательница Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, "безопасность Европы и Восточной Азии взаимосвязана".

Как указала глава ЕК, она сообщила президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, что Евросоюз даст ответ на произошедшее вместе с партнерами-единомышленниками.

На отправку военных отреагировал и глава американского государства. Президент США Джо Байден назвал ее "очень опасной" во время общения с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр), передало агентство AFP.

Пентагон: Северная Корея отправила около 10 000 солдат для обучения на востоке РФ

В Минобороны Соединенных Штатов оценили численность переброшенных сил в 10 000 человек. "Считаем, что Северная Корея отправила около 10 000 солдат для обучения на востоке России", - заявила в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Они, "вероятно, усилят российские войска вблизи Украины в ближайшие недели", привело ее слова агентство AFP. Предположительно, военнослужащие КНДР будут задействованы в Курской области РФ.

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся со своими южнокорейскими коллегами позднее на этой неделе в Вашингтоне, передало агентство AP.

В НАТО следят за развитием ситуации

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе 28 октября подтвердил переброску северокорейских войск в Россию, а также их отдельных подразделений - в Курскую область.

В Североатлантическом альянсе тщательно следят за развитием ситуации и в рамках альянса активно консультируются по данному вопросу с Украиной и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, добавил он.

Сообщения о переброске северокорейских солдат в Россию

В последние недели появились сообщения о возможном задействовании северокорейских военных в войне России против Украины. Предполагается, что после одномесячной подготовки солдаты будут отправлены на передовую. Кремль планирует снабдить их поддельными документами, выдавая северокорейцев за жителей восточных регионов России, говорилось в документах разведки Южной Кореи.

Президент РФ Владимир Путин косвенно подтвердил, что северокорейские солдаты проходят в РФ подготовку к участию в боевых действиях. Отвечая на вопрос журналиста об указывающих на это спутниковых снимках, сделанных службами разведки западных стран, Путин заявил: "Если есть снимки, значит, они что-то отражают".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что северокорейских солдат могут задействовать уже с 27-28 октября.

По данным Фонда Фридриха Наумана, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Пхеньян передал Москве оружие на сумму от 1,7 млрд до 5,5 млрд долларов. Доходы КНДР от военного сотрудничества с Россией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска, отмечалось публикации.