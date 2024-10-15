Путин внес в Думу законопроект о военном партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Документ предусматривает взаимную военную помощь "в случае нападения" на одну из сторон.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, подписанного в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Об этом сообщило в понедельник, 14 октября, агентство "Интерфакс". Документ опубликован в онлайн-базе российского парламента.

В одной из статей договора говорится, что "в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".

Согласно другой статье, "в случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии" в отношении одной страны вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для "координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы".

Кроме того, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами "соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях".

Визит Путина в Пхеньян в 2024 году

Президент РФ посетил столицу Северной Кореи с визитом 18-19 июня, проведя переговоры с правителем КНДР Ким Чен Ыном. Перед этим в северокорейской газете "Нодон Синмун" вышла статья Владимира Путина, в которой он поблагодарил КНДР за "твердую поддержку" российской агрессивной войны в Украине.

О заключении договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей было известно заранее. Аналитики указывали на то, что некоторые его части - особенно те, что касаются поставок оружия и передачи современных ракетных и космических технологий, - скорее всего, останутся засекреченными в течение длительного периода времени.

Военное сотрудничество России и КНДР

Из трех миллионов снарядов, которые Россия ежегодно расходует на войне в Украине, около половины поступают из КНДР, написала 4 октября газета The Times. Это позволяет РФ добиться успехов на фронте, хоть многие поставляемые Северной Кореей боеприпасы неисправны, указало издание.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР может отправить свои регулярные войска в Украину для поддержки России в ее агрессивной войне. "Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - приводит агентство Yonhap слова главы южнокорейского Минобороны.

Ким Ён Хён также сказал, что недавний отчет о потерях северокорейских войск на оккупированной части Донецкой области, скорее всего, соответствует действительности. 4 октября газета Kyiv Post сообщила со ссылкой на украинскую разведку, что более 20 военнослужащих, включая шестерых офицеров КНДР, могли погибнуть в результате ракетного удара ВСУ по российскому военному объекту в районе Донецка. По данным издания, перед ударом представители Минобороны РФ проводили северокорейским гостям демонстрацию подготовки российских войск к наступательным и оборонительным действиям.