Россия ратифицировала договор о сотрудничестве с КНДР

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, требующий ратифицировать договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и Северной Кореей. Соответствующий документ опубликован в субботу, 9 ноября, на официальном портале правовой информации в РФ.

Речь идет о договоре, который Путин сам подписал вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время своего визита в Пхеньян в июне. Ранее документ ратифицировала Госдума РФ и одобрил Совет Федерации, однако действовать договор официально начинает только после подписания соответствующего законопроекта главой государства.

Среди прочего договор предусматривает, что "если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами".

Согласно другой статье соглашения, "в случае возникновения непосредственной угрозы акта вооруженной агрессии" в отношении одной страны вторая должна по требованию незамедлительно задействовать двусторонние каналы для "координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи друг другу для содействия устранению возникшей угрозы".

Солдаты из КНДР были направлены в РФ задолго до ратификации договора

Несмотря на то, что ранее договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР не действовал официально, на протяжении длительного времени ряд различных источников сообщает о том, что в РФ уже находятся военнослужащие из Северной Кореи, которые будут направлены на войну против Украины.

Высокопоставленные чиновники из США, Южной Кореи и Украины близки в оценках, согласно которым численность этих солдат в РФ достигает как минимум 10 тысяч человек. По данным СМИ, они проходят подготовку на военных объектах в дальневосточных регионах России. Киев утверждает, что часть северокорейских солдат после обучения была направлена в Курскую область, где продолжается военная операция ВСУ, и среди сил КНДР уже наблюдаются потери.

Кроме того, по данным Киева, на фронте уже находятся северокорейские офицеры, которые помогают силам РФ использовать для атак по Украине оружие, ранее переданное Пхеньяном Москве.

Многочисленные сообщения о нахождении военных из КНДР в РФ поступают как минимум с сентября. Однако интернет-издание "Медиазона" полагает, что северокорейские солдаты начали массово въезжать в РФ еще с июля.

СМИ опирается на официальные данные Пограничной службы РФ. Согласно им, в июле произошел небывалый всплеск пересечения границы РФ северокорейцами, которые въехали в Россию как "студенты" - 3765 человек. Это исторический рекорд. При этом в апреле министерство образования РФ сообщало, что в России на тот момент учились лишь около 130 студентов из КНДР.

НАТО: Сотрудничество РФ и КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН

Ранее Североатлантический альянс, а также Австралия, Япония, Новая Зеландия, Южная Корея и Украина в совместном заявлении решительно осудили военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

"Помимо значительной поддержки, уже оказанной КНДР России в ходе войны, включая поставки миллионов боеприпасов, а также баллистических ракет, дислокация тысяч солдат из КНДР представляет собой опасное расширение продолжающейся помощи России в ее незаконной войне против Украины", - отмечалось в тексте заявления.

Кроме того, в НАТО назвали "неприемлемым" тот факт, что российская сторона "снимает с повестки дня" темы денуклеаризации КНДР - такие заявления ранее делал глава МИД РФ Сергей Лавров. Москву в связи с этим упрекнули в нарушении сразу нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, в котором РФ продолжает сохранять свое членство с правом вето.