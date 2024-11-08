В Россию въехало рекордное число граждан КНДР с целью учебы

С июля по сентябрь в Россию въехали более 3700 граждан КНДР, указавших целью приезда учебу. Рост числа студентов из КНДР происходит на фоне сообщений западных разведок об отправке северокорейских военных в Россию.

В третьем квартале текущего года в Россию въехали 3765 граждан Северной Кореи, которые указали целью приезда учебу, сообщило в пятницу, 8 ноября, независимое российское онлайн-издание "Медиазона" со ссылкой на данные российской погранслужбы. Для сравнения, за весь доковидный 2019 год учиться в Россию приехали 3200 граждан КНДР.

"Медиазона" отмечает, что квоты для студентов из Северной Кореи остаются низкими. В апреле, согласно официальным данным, в России учились лишь около 130 студентов из КНДР. Минобрнауки РФ сообщало, что на следующий год поступило более ста заявлений от северокорейских граждан.

Переброска солдат КНДР в Россию

Усиление притока студентов из Северной Кореи в Россию происходит на фоне сообщений западных и южнокорейской разведок об отправке военных КНДР в РФ, предположительно, для участия в войне против Украины. По различным данным, в Курской области России могут находиться около 10 тысяч северокорейских военнослужащих. Украина сообщала, что в начале ноября ВСУ вступили в первый бой с военными из КНДР.

Москва и Пхеньян не комментировали информацию о том, что военные из Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях против Украины.

Примечательно, что в приведенных "Медиазоной" данных российской погранслужбы приводятся сведения о въезде граждан КНДР лишь за третий квартал 2024 года. То есть речь идет о периоде до того, как американская разведка публично проинформировала об отправке северокорейских солдат в Россию. Южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на разведку сообщало, что первый этап переброски военных из КНДР происходил с 8 по 13 октября.